新华社北京3月28日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东28日在商务部例行新闻发布会上说，近期各行各业跨国公司高管密集访华，感受中国经济回升向好的浓浓春意，彰显中国市场的强大“磁吸力”。

何亚东介绍，商务部负责人近期会见了苹果、高通、奔驰等20多家跨国公司全球负责人，这些跨国公司涵盖医药、汽车、食品、金融、化妆品、电子信息、化工能源等各个领域。中方向跨国公司介绍了中国坚定不移推进高水平开放、持续优化营商环境方面的政策举措，以及加快发展新质生产力带来的投资机遇，欢迎跨国公司积极参与现代化产业体系建设，在中国实现更大更好的发展。跨国公司高管纷纷表示看好中国市场前景，将持续投资中国。比如美国苹果公司表示，中国人才资源丰富、创新活力强，是其重要的市场和关键供应链伙伴，苹果公司将持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。德国瓦克化学公司表示，将坚定投资中国，助力化工、汽车、能源等行业绿色低碳转型。

“总的来看，跨国公司对‘投资中国’依然信心十足。”何亚东说，今年1至2月，我国新设外商投资企业数量同比增长34.9%，也印证了这一点。中国不断以更高水平的开放链接世界。选择中国，就是选择机遇；投资中国，就是投资未来。商务部将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展的红利。

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