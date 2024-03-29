新华网北京3月28日电 近年来，江西省坚定不移走生态优先、绿色发展之路，推动全面绿色转型，打造生态文明建设高地，拉动经济社会发展。江西作为国家生态文明试验区，35项改革成果列入国家推广清单。

美国、加拿大、澳大利亚、西班牙、波兰、意大利等国家和地区的近400家媒体、网站报道了江西省铺就生态文明绿色底色、盘活文旅资源、促进创新转型发展的相关做法，挖掘赣鄱大地点“绿”成金的“密码”。

江西省在生态建设和创建国家生态文明试验区方面做出了巨大努力，尤其是围绕鄱阳湖的自然资源和生态旅游的开发。2023年12月，江西省成功举办第三届鄱阳湖国际观鸟季，规划了8条观鸟线路和20个观鸟点，建设多个观鸟平台，推出环鄱阳湖“观鸟+旅游”相结合的精品线路，提高公众对湿地和候鸟的保护意识。

哥伦比亚广播公司、全国广播公司、美国广播公司、福克斯新闻等美国主流媒体发布文章《绿色增长促进江西省社会经济发展》。文章援引来自中国官方的数据称，2023年江西森林覆盖率稳定在63.1%，保持全国第2位，污染防治攻坚战成效考核连续3年全国优秀。

哥伦比亚广播公司在报道中提到第三届鄱阳湖国际观鸟季在“中国候鸟小镇”江西省九江市永修县吴城镇开幕。文章介绍到，“江西位于中国中部长江南岸，资源丰富，气候温和，被雄伟的山脉环绕，也因中国最大的淡水湖鄱阳湖而闻名。”鄱阳湖是候鸟迁徙的重要枢纽，每年到鄱阳湖越冬的候鸟达70多万只，其中白鹤占全球种群数量的90%以上，鄱阳湖被誉为“珍禽世界”“白鹤王国”。

55万亩竹林生机盎然，亿株翠竹挺立婆娑……走进江西省抚州市资溪县，万亩竹海随风荡漾，令人赏心悦目、心旷神怡。近年来，资溪县贯彻新发展理念，充分利用当地丰富的竹林资源，因地制宜做大竹规模、做美竹生态、做强竹产业，2022年全县竹产业产值达28亿元，小竹子做成了绿色富民大产业。

据《国际财经时报》《明星论坛报》《波士顿先驱报》等美国报纸介绍，江西省将绿色原则融入发展。“江西省绿色有机地理标志农产品数量位列全国第一方阵，林业产业总产值预计突破6500亿元；建成运营省级湿地管理平台，湿地占补平衡指标累计成交额超过7400万元，林业类生态产品累计成交额超过85亿元；深入推进绿色金融改革创新，预计绿色贷款余额增长42.3%左右。”文章指出。

《国际财经时报》在报道中称，“江西省婺源县篁岭村因其生态保护和旅游发展成功入选联合国世界旅游组织‘最佳旅游乡村’。江西省在湿地管理和生态产品交易方面也取得了成绩，特别是资溪县充分利用竹资源，大力发展竹产业，产值达到了28亿元。”

坚持生态优先、绿色发展。接下来，江西省将持续拓宽“两山”转化路径，巩固提升生态环境质量，加快打造国家生态文明建设高地，持续推动产业转型升级，健全绿色低碳技术研发和推广应用机制，实现发展“含金量”与“含绿量”的同步提升，在高质量发展的“绿色答卷”上书写更为亮丽的世界范本。

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