新华社法兰克福3月28日电 专访：德国隐形冠军企业对华投资合作需求强烈——访德国世界隐形冠军峰会中国首席代表杨明

新华社记者单玮怡

德国世界隐形冠军峰会中国首席代表杨明日前接受新华社记者专访时说，德中经贸合作已经持续几十年，大型跨国企业在中国奠定了良好发展基础，还有许多中小企业，特别是隐形冠军企业，有很强的投资兴业需求。

中国是德国企业最青睐的投资目的地之一。德国经济研究所报告显示，2023年德国对华直接投资总额达创纪录的119亿欧元，比上年增长4.3%。此外，2023年德国对华投资占德国海外投资总额的比重达到10.3%，为2014年以来最高水平。

杨明认为，中国在德国企业心中的分量不言而喻。“中国不仅有庞大的市场和消费群体，还能辐射到整个亚洲，比如通过中国-东盟自贸区，德国企业有机会接触更广阔的市场。”

杨明提及的隐形冠军企业是具有全球性或区域性细分市场领袖地位的中小型企业。德国拥有超过1300家隐形冠军企业，占全世界隐性冠军企业总数的近一半，这些企业成为推动德国经济和社会发展的重要力量。

被称作“隐形冠军企业年会”的德国全球市场领军企业（世界隐形冠军）峰会自2011年开始举办，与会者围绕全球行业和企业发展的各类议题展开交流。今年峰会1月底至2月初在德国举行，有500余家德国和其他欧洲地区企业代表参会。

杨明持续关注历届峰会上隐形冠军企业对中国市场的评价和诉求。峰会调查统计显示，商贸和制造业等领域的德国中小企业对华合作意向高，企业对华合作需求数量超过数十万份。

虽然企业合作需求高，但许多投资合作诉求由于种种原因未能实现。杨明举例说，很多德国中小企业在中国参加展会，找到了同产业链的中国伙伴，但沟通时间短、后续跟进和深入交流不足，影响了企业在华投资。

今年世界隐形冠军峰会还将在中国举行一次，杨明对此非常期待。峰会和相关参与方将按照德国以及欧洲中小企业的实际需求，量身定制“一会一展一园”的总体项目方案，借助德国欧洲中小企业中国合作中心这一平台，为有对华合作意向的德国中小企业到中国落地合作提供“一站集群式”服务。

杨明表示，期待通过双方企业间高匹配度、高效率的深度交流对接，逐渐形成中德乃至中欧的核心制造业企业群体，将中国的创新活力与德国的良好产业基础更好地融合，实现互利共赢、协同发展。

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