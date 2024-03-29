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博鳌亚洲论坛｜日中经济协会理事：期待中国传递更多对外开放的声音

2024年03月29日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月28日电（记者钟雅　刘春燕）以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会3月26日起在中国海南博鳌举行。日中经济协会理事高见泽学日前接受记者专访时表示，中国为推动构建开放型世界经济而采取的系列举措，有助于对冲单边主义、贸易保护主义的消极影响，期待中国传递出更多对外开放的声音。

从上海虹口区北外滩空中俯瞰中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴片区（2023年1月10日摄，无人机全景照片）。新华社记者方喆摄

从上海虹口区北外滩空中俯瞰中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴片区（2023年1月10日摄，无人机全景照片）。新华社记者方喆摄

　　高见泽认为，中国积极培育和发展新质生产力，在全球范围内率先建设数字社会，在数字革命、智能制造、产业链重构、生产要素高效利用等方面发挥主导作用，这些都有助于建立创新高效的商业模式。

　　回忆起今年1月到访广州和北京体验自动驾驶的经历时，高见泽表示，中国充分发挥自身优势，敏锐捕捉到数字技术发展等新机遇，在科技领域取得的成果令人震撼。他认为，中国车企在海外市场拓展自动驾驶业务将取得成功，带来影响世界的移动出行革命。

　　高见泽认为，中国致力于高质量发展，坚持对外开放，其开放创新带来的成果也将为世界经济发展提供新动力。

　　谈及亚洲地区经济发展前景时，高见泽说，亚洲经济前景良好，不断涌现新的生产基地和新的市场，正成为全球资本的投资热土。在质与量两方面，亚洲经济都有巨大增长潜力。为吸引更多投资，亚洲地区各国应致力于完善基础设施、培育人才，并不断开拓市场。

　　高见泽强调，巩固亚洲地区各国相互依存关系十分重要，应融合各国独有优势，持续推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等经贸安排，激发亚洲地区更多活力。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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