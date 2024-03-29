新华社西安3月28日电 题：特写：“我一直梦想来到这里”——瑙鲁总统阿迪昂圆梦古城西安

新华社记者付瑞霞

“我一直梦想来到这里，领略中国丰富的历史和文化。”正在对中国进行国事访问的瑙鲁共和国总统戴维·阿迪昂26日至27日到访古城西安，为此次跨越大洋的“中国行”定格下难忘的圆梦时刻。

27日上午，阿迪昂来到秦始皇帝陵博物院。驻足兵马俑一号坑前，感受着秦朝军团的磅礴气势，阿迪昂细细欣赏，并不时提问：考古挖掘如何进行？怎样保护文物？一个小时的参观过程中，博物院专家进行了细致讲解，一一解开阿迪昂心中的疑问。

“在兵马俑二号坑的考古发掘中，我们设置了可移动式考古工作舱，营造出相对独立的空间，给发掘工作提供了稳定的环境，以更完整提取考古资料信息并保护出土文物。与此同时，考古发掘与文物保护的科技水平还在不断提升。”秦始皇帝陵博物院院长李岗向阿迪昂介绍了兵马俑发掘的过程，以及近年来出土文物保护和展示的进展。阿迪昂频频点头，并饶有兴致地“打卡”留念。

“感受中国悠久的历史，参观举世闻名的兵马俑，使我梦想成真。”结束参观时，阿迪昂在留言簿上这样写道。

3月27日，阿迪昂在位于陕西西安的秦始皇兵马俑博物馆参观。新华社记者 张博文 摄

参观过程中，如织的游人令阿迪昂一行印象深刻，激发着瑙鲁客人与中方深入交流、互学互鉴的意愿。

“我们想更多了解西安是如何发展旅游业的，把在中国学到的经验带回瑙鲁。希望中国助力瑙鲁这个岛国进一步发展和进步。”阿迪昂说。随行的瑙鲁基础设施发展、环境治理和农业、体育部部长杰西·杰里迈亚感慨，陕西是古丝绸之路的东方起点，希望瑙鲁民众有机会能来到西安看一看，了解中国厚重的历史和灿烂的文化。

此访是今年1月中瑙复交后，瑙鲁总统首次对中国进行国事访问。访华期间，阿迪昂还访问了北京，结束西安的行程后前往海南继续访问。

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