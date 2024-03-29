人民网杜伊斯堡3月28日电 （记者刘仲华）3月27日晚，由上海市电影发行放映行业协会、德中友好协会联合会共同主办的“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕式在德国杜伊斯堡玛丽安门大剧院举行。上海市委常委、宣传部部长赵嘉鸣，中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国，杜伊斯堡市第一副市长珂拉布恩，德中友好协会联合会主席卜布等出席活动并致辞。杜伊斯堡市政府及北威州政治、经济、文化、传媒等各界友好团体代表，当地市民与华侨华人等约1200人参加。

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

电影开幕式之前，中外嘉宾来到大剧院三楼展厅，参观由中国驻杜塞尔多夫总领事馆组织举办的“习近平主席访问德国杜伊斯堡港10周年图片展”。图片展回顾了十年间中欧班列的飞速发展，尤其是往返杜伊斯堡线路经历的数个里程碑事件，以及以德国伯乐中文合唱团为代表的“民心相通”交流合作、沿线中德城市的共同发展等。

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

珂拉布恩表示，“十年前，中国国家主席习近平访问我市，见证一列从中国开往杜伊斯堡港的中欧班列抵港。自此，杜伊斯堡发展成为‘一带一路’上的重要物流枢纽，许多中欧班列将这座工业重镇作为起终点。电影节将来自德中不同文化背景的人聚集在一起，这是对加强相互了解与理解的巨大贡献。尤其在这个充满挑战的时代，促进文化和民间的交流意义非凡。”

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

十年来，中欧班列累计开行超8.5万列。作为世界最大内河港和国际贸易物流中心，杜伊斯堡深度参与共建“一带一路”，已成为中欧班列在西欧线路最广、班次最多、运量和货值最高的节点。

“上海和杜伊斯堡同为重要的港口城市，由共建‘一带一路’紧密连接，双方的友谊源远流长，在促进中德文化交流互鉴上有着独特优势，也肩负着重要使命。”赵嘉鸣在开幕式上表示，本次活动以电影为媒，将进一步扩大上海和杜伊斯堡两地的文化交流与合作，让德国观众从中领略到独具魅力的中华文化和上海故事，更好地了解一个真实、立体、全面的中国。

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

“古丝绸之路绵延万里、延续千年，搭建起东西方文明对话之桥。古时驼铃声声，而今车轮滚滚，中欧班列在亚欧大陆上续写着源远流长的丝路传说，通过独具特色的‘文化班列’‘年货班列’等让沿线国家人民在体验中国商品的同时，也充分感受到中华文化的独特魅力与深厚底蕴，共建‘一带一路’愈发成为文化交流之‘带’、文明互鉴之‘路’。”杜春国表示，本届电影周将加深两国人民友谊，加强文明交流互鉴，真正做到相知无远近，进一步推动中德各领域交往合作。

前德国驻沈阳总领事、德中友好协会联合会主席卜布特意从柏林赶到杜伊斯堡参加活动，他表示，过去几十年里，中国经济持续发展，现已成为世界最重要经济体之一。德中两国的文化交流与合作非常重要，电影节的举办为对中国文化感兴趣的德国观众提供了很好的机会。

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

本次影展为期5天，将陆续放映《飞驰人生2》《万里归途》《长安三万里》《爱情神话》《雄狮少年》等8部近两年来最能代表上海的国产电影，涵盖中国传统文化、喜剧、家庭、奇幻、动画等多种题材，内容丰富多彩，集中体现当代中国的勃勃生机、当下上海的都市韵味、普通中国人的情感世界和源远流长的中华传统文化。

电影周开幕式前举办招待酒会，上海市电影发行放映行业协会秘书长金辉、德中友好协会联合会副主席王耀箴、德国中华总商会理事长吴太北致欢迎辞。“这是一场文化盛宴。”德中友好协会联合会副主席王耀箴表示，民心相通和文化交流是共建“一带一路”倡议的重要组成部分。电影承载着丰富的文化内涵和情感共鸣，本次电影周不仅为德国观众和华侨华人带来高水平和精彩的电影艺术作品，还将进一步推动中德文化交流、增进友谊纽带。

“丝路明珠——杜伊斯堡上海电影周”开幕。依琳摄

(责编：苏缨翔、常红)