新华社海南博鳌3月28日电 题：博鳌亚洲论坛中外嘉宾共话携手落实全球安全倡议

新华社记者

博鳌亚洲论坛2024年年会“全球安全倡议：破解安全难题 共促世界和平”分论坛28日在海南博鳌举行。

与会嘉宾表示，全球安全倡议以共同安全为宗旨、以时代需求为导向、以开放包容为原则、以务实行动为抓手，蕴含着先进的时代价值和强大生命力。

“全球安全倡议提出近两年来，已得到100多个国家和国际地区组织的支持赞赏，写入了多份双多边文件，在国际安全领域掀起了以团结合作谋求共同安全的正气。”外交部副部长陈晓东说。

他表示，乌克兰危机全面升级以来，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，积极开展穿梭外交。围绕巴以冲突，中方在担任安理会轮值主席国期间成功推动安理会通过冲突爆发以来首份决议。去年以来，还成功助推沙特和伊朗实现和解，带动中东地区形成和解潮，为有关地区国家化解分歧矛盾，实现睦邻友好树立典范。“促进对话协商、矢志解纷止争已成为全球安全倡议的鲜明标志。”

“在当前时代背景下，全球安全倡议的重要性愈发凸显。”亚洲相互协作与信任措施会议秘书长凯拉特·萨雷拜表示，全球安全倡议的“六个坚持”，以及针对当前最突出最紧迫的国际安全关切提出的20个重点合作方向，为通过和平对话解决国家间争端提供了令人信服和极具可行性的框架。

“中国始终不渝地与各国共同应对挑战，为全球安全贡献智慧和方案。”红十字会与红新月会国际联合会副秘书长哈维尔·卡斯特拉诺在论坛期间表示，中国相继提出系列全球倡议，对促进世界和平发展、尽早实现联合国2030年可持续发展议程意义重大。

“中方呼吁国际社会加强理念融通，深化维护共同安全的国际共识。”陈晓东透露，中方将成立全球安全倡议研究中心，为深化倡议理论政策研究搭建平台，还将于近期发布《全球安全倡议落实进展报告》，为国际社会进一步深入推进倡议合作提供参考。

陈晓东说，中方将积极推动上合组织、亚信会议等多边机制合作，并在东亚合作机制、澜沧江－湄公河合作机制下加强协作，深化区域和次区域安全合作，共同走出一条共建共享共赢的亚洲安全之路，为世界树立样板。（记者朱超、成欣、夏天）

(责编：燕勐、刘叶婷)