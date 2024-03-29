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刚果（布）中文国际学校成为浙江一高校生源基地

2024年03月29日08:32 | 来源：新华网
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　　新华网布拉柴维尔3月28日电（记者郑扬子）刚果（布）国际中文学校26日在首都布拉柴维尔与中国浙江广厦建设职业技术大学签署生源基地协议，浙江广厦建设职业技术大学校长卜月华、刚果（布）国际中文学校创办人程峰、刚果（布）驻华大使雅克·尼安加等出席签字仪式。

　　根据双方共同签署的《浙江广厦建设职业技术大学和刚果（布）中文国际学校生源基地协议》，刚果（布）中文国际学校将向浙江广厦建设职业技术大学推荐本校高中毕业生参加高校组织的入学考试，并由浙江广厦建设职业技术大学负责留学生的培养。

　　程峰在仪式致辞中说，今年是刚果（布）国际中文学校建校5周年，再有两年将迎来第一批高中毕业生，我校成为浙江广厦建设职业技术大学的生源基地，是促进中文学校发展的一大助力，也标志着两校合作迈出了实质性的一步。

　　卜月华在致辞中说，浙江广厦建设职业技术大学在中刚建交60周年之际与刚果（布）国际中文学校共建生源基地，希望共同推动刚果（布）高技能人才培养，为深化中刚交流合作和传统友谊贡献力量。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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