新华社北京3月28日电 题：树立正确战略认知——推动中美关系持续稳定健康向前发展系列评论之一

新华社记者叶书宏

国家主席习近平27日在人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。习主席在会见中高屋建瓴地指出，美方应同中方相向而行，树立正确战略认知，保持中美关系止跌企稳的势头，积极探索正确相处之道，推动中美关系持续稳定健康向前发展。

去年旧金山中美元首会晤，习近平主席提出“五个共同”支柱，撑起中美关系“旧金山愿景”，其中居于首位的就是“共同树立正确认知”。“如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。”本次集体会见，习主席再次强调“树立正确认知”对于中美关系的基础性关键性作用，充分体现了对中美关系“症结所在”和“当务之急”的深刻思考。

在“江苏省专精特新中小企业”无锡微研精工科技有限公司智能生产车间，机械臂在作业（2024年2月28日摄）。新华社记者季春鹏摄

近年来，中美关系遭遇严峻困难，根源在于美方一些人抱持冷战和零和博弈思维，执意将中方定位为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战，严重扭曲对华认知。错误的认知，必然导致错误的政策、错误的行动、错误的结果。中美要找到正确相处之道，首先要共同树立正确认知。有了正确认知，相互尊重、和平共处、合作共赢才有基础。正如新加坡知名战略学家马凯硕所说，发展中美关系，最忌因短视和浅见而导致战略误判，中美需要消除存在的信息不对称，彼此树立正确的战略认知。

只有树立正确战略认知，才能理性处理差异分歧。中美从接触第一天起，就知道是在和一个在政治体制、发展阶段等诸多方面很不相同的国家打交道，但这些差异的存在并没有妨碍两国打破坚冰建立外交关系，也没有妨碍双方基于共同利益深化合作，更没有妨碍双方为世界和平繁荣作出共同贡献。中国共产党领导和中国社会主义制度，得到14亿多中国人民的拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。中国不会成为另一个美国，美国也无法依照自己的好恶改造中国，这就需要尊重彼此的选择。今年是中美建交45周年。45年前，中美两国老一辈领导人以卓越战略眼光和非凡政治勇气，确定了一个中国原则，打开了尘封多年大门，让两个长期隔绝大国开始了全面交往。45年来，中美关系克服困难、排除干扰、砥砺前行，合作领域之广、利益交融之深、辐射影响之大，达到前所未有程度。“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，中美关系近半个世纪风雨兼程，如同历史长河大浪淘沙，以更开阔的胸怀看待差异，以相互尊重的态度接受不同，这是历史沉淀赋予两国关系的本源启示。

2024年3月24日，中国发展高层论坛2024年年会在北京开幕。新华社记者李鑫摄

只有树立正确战略认知，才能准确把握各自战略意图。习近平主席指出，中国的发展有自身的逻辑和规律，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，中国不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，也不搞意识形态输出。中国内外政策公开透明，战略意图光明磊落。中国持续推动高质量发展，持续推进中国式现代化，目标都是让中国人民不断过上更好生活，为世界可持续发展作出更大贡献。中国没有超越或者取代美国的规划，美国也不要有打压遏制中国的打算。中国从不赌美国输，从不干涉美国内政，也无意挑战和取代美国，乐见一个自信开放、发展繁荣的美国。同样，美国也不要赌中国输，不要干涉中国内政，应该欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国。美国一些人出于内心的战略焦虑，严重误判、刻意歪曲中国的战略意图，执意将坚持和平发展的中国视为“假想敌”，大搞你输我赢、你兴我衰的零和博弈，在错误的道路上越走越远。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣，前提是美方必须消除严重错误的对华认知。

只有树立正确认知，才能避免两个大国的战略误判。中美两国是合作还是对抗，事关两国人民福祉和人类前途命运。以合作面主导认知，中美关系就能朝好的方向发展；以竞争面主导认知乃至以竞争定义全部关系，中美对抗性就会不断增强，甚至会滑入“新冷战”的深渊。树立正确认知，消除战略误判，就显得尤为重要。实际上，有统计显示，自二战结束后的70多年间，在国民党与共产党谁能赢得中国、朝鲜战争中国是否会出兵、中国是否会西化等问题上，美国对中国的重大战略误判达6次之多。也有人认为，21世纪美国最大的战略误判，很可能是把中国视作新的冷战对手。为何美国屡屡看不透、判不准中国？英国学者马丁·雅克认为，关键在于忽视了中国的历史文化传统。时常忘记了自己面对的，是一个虽经历兴衰沉浮和外族入侵却延续近五千年而从未中断的文明大国，低估了中国人民对改造自身命运、谋求自由解放的民族自尊和主体意识。这次习主席集体会见的，除了美国工商界人士还有美国战略学术界代表，这体现了中国领导人从最高层面推动中美智库交流，树立中美正确战略认知，减少战略误判的思路和努力。

构建正确战略认知，是发展中美关系的“第一粒扣子”。习近平主席指出，只要双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。最近一段时间，中美高层互动、民间交往有所增多，两国关系保持止跌企稳的积极势头，这符合两国人民利益和世界普遍期待。“修昔底德陷阱”并非必然。这是包括这一概念的提出者、哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长艾利森在内的许多与会美方工商界和战略学术界人士的共识。中美关系回不到过去，只要双方共同努力，树立对彼此的正确认知，中美关系一定能够有一个更好的未来。

(责编：燕勐、刘叶婷)