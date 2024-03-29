新华社海南博鳌3月28日电（记者刘硕、王存福）“知识产权促进可持续发展”高级别圆桌会议3月28日在海南博鳌举行。该会议由世界知识产权组织、博鳌亚洲论坛合作举办，与会人士就知识产权如何推动全球绿色创新、助力实现可持续发展目标等话题进行了讨论。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，科技创新需要为创新者和创造者提供一个有利的知识产权生态系统，世界知识产权组织在保护知识产权、促进创新和创造等方面成果斐然，博鳌亚洲论坛与之携手推出了多项举措。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，要突出知识产权在实现可持续发展创新和技术方面带来的重要机遇，这有助于实现可持续发展目标。

“中国版权工作不断取得新成绩，为文化创意产业高质量发展营造了良好环境。”中宣部副部长张建春表示，中宣部、国家版权局将持续强化版权保护力度，全面推动版权产业繁荣发展，加强民间文艺版权保护与运用，积极参与版权全球治理，不断提升版权治理体系和治理能力现代化水平，以版权保护激发文化创新创造活力。

国家知识产权局局长申长雨介绍，未来，国家知识产权局将继续同世界知识产权组织和各国知识产权管理机构一道，深化务实合作，加强互鉴交流，共同打造更具活力的全球知识产权生态系统，助力走好绿色发展之路，共同创造更加美好的未来。

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