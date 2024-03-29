人民网华沙3月28日电（记者禹丽敏）当地时间3月28日，波兰中国总商会与波兰经济发展与技术部成功举办政商对话会。波兰经济发展与技术部副部长雅采克·托姆查克受邀出席活动并与中资企业进行对话交流。来自新能源、机械制造、高新科技、医疗器械、基础设施建设等众多行业的企业代表70余人出席本次对话会。

对话会上，波兰中国总商会会员企业就双边合作、贸易政策、投资环境、市场准入等关切的问题与托姆查克副部长进行了深入交流。托姆查克副部长表示，波兰一直以来都将中国视为重要的合作伙伴，愿意进一步加强双方在经贸领域的合作关系。2024年是中波建交75周年，波方愿继续推进“一带一路”倡议和中国-中东欧合作机制的深化，中波在基础设施建设、运输物流、绿色能源等领域的合作也将迎来更多机遇和突破。波兰政府将为中国企业在波兰的投资提供更好的政策环境和服务保障，鼓励更多的波兰企业积极参与中国市场。

出席对话会的还有中国驻波兰大使馆经商处公使衔参赞徐晓峰，波兰中国总商会会长、中国银行波兰分行行长胡新元及总商会董事会成员，波兰投资贸易局投资促进部主任法比诺维奇、波兰经济发展与技术部国际合作司司长谢玛什科、外国投资司司长涅奇及相关官员等。

本次对话会是波兰新政府组建后，波兰中国总商会举办的第一次部长对话活动，为中资企业了解波兰新政府的对外合作走向和投资贸易政策搭，反映企业面临的问题和诉求搭建了良好的交流沟通平台。

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