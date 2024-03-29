新华社耶路撒冷3月28日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方28日说，以军在加沙地带北部加沙城的军事行动中打死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的一名高级领导人。

以军发言人哈加里28日在一份声明中说，以军在加沙城希法医院的一次军事行动中打死哈马斯下属武装组织“卡桑旅”负责供应和人事的高级领导人拉阿德·萨巴特。此人在哈马斯高级官员中“排位前十”，与哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔等人关系密切。哈加里说，预计将在希法医院发现更多哈马斯高级官员。

加沙地带消息人士28日告诉新华社记者，以军连续多日在希法医院及其周边地区开展军事行动，由于救援人员无法抵达现场，死伤情况不明。

本月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示哈马斯武装人员进入希法医院并将医院用作指挥中心。以军南部军区司令芬克尔曼23日曾表示，只有希法医院所有巴勒斯坦武装人员都被抓获，以军才会结束在加沙地带这一最大医院的军事行动。

以军去年11月曾对希法医院采取军事行动，并声称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

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