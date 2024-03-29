人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列军方称打死哈马斯一高级领导人

2024年03月29日08:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷3月28日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方28日说，以军在加沙地带北部加沙城的军事行动中打死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的一名高级领导人。

　　以军发言人哈加里28日在一份声明中说，以军在加沙城希法医院的一次军事行动中打死哈马斯下属武装组织“卡桑旅”负责供应和人事的高级领导人拉阿德·萨巴特。此人在哈马斯高级官员中“排位前十”，与哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔等人关系密切。哈加里说，预计将在希法医院发现更多哈马斯高级官员。

　　加沙地带消息人士28日告诉新华社记者，以军连续多日在希法医院及其周边地区开展军事行动，由于救援人员无法抵达现场，死伤情况不明。

　　本月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示哈马斯武装人员进入希法医院并将医院用作指挥中心。以军南部军区司令芬克尔曼23日曾表示，只有希法医院所有巴勒斯坦武装人员都被抓获，以军才会结束在加沙地带这一最大医院的军事行动。

　　以军去年11月曾对希法医院采取军事行动，并声称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部