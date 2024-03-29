新华社海牙3月28日电（记者王湘江）联合国国际法院28日发布一项命令，要求以色列采取一切必要措施，确保人道主义援助畅通无阻地进入加沙地带。

国际法院应南非本月6日提交的诉讼请求发布这一命令。命令说，今年1月26日以来，加沙地带巴勒斯坦人“灾难性的生活条件进一步恶化”，他们长期普遍缺乏食物和其他基本必需品，并且“饥荒正在降临”。以色列必须采取“一切必要和有效措施”，立即与联合国充分合作，确保人道主义援助畅通无阻地进入加沙地带。

根据国际法院的命令，加沙地带巴勒斯坦人急需食物、水、电力、燃料、住所、衣物、卫生用品，以及医疗用品和医疗服务。国际法院还要求以色列增加陆路过境点的容量和数量，并在必要时保持开放。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。今年1月26日，国际法院发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列遵守《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。3月6日，南非敦促国际法院采取新措施，以尽快结束加沙地带出现的大范围饥饿现象。

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