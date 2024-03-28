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让外贸新动能更加强劲（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年03月28日10:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近期，各地企业纷纷开足马力，忙生产、赶订单。图为3月26日，在浙江省湖州市德清县乾元镇的一家塑料制品公司生产车间，工人在赶制出口的食品保鲜袋订单。
　　倪立芳摄（新华社发）

　　今年前两个月，全国货物进出口6.61万亿元，外贸实现了稳健开局。3月26日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，商务部、海关总署相关负责人表示，蓬勃发展的各类新业态新模式，为中国外贸发展持续提供新动能。未来，有关部门将综合施策，支持企业开拓多元化市场，促进跨境电商等新业态健康发展，同时积极扩大优质产品进口，办好进博会、广交会等重点展会，推动外贸高质量发展。

　　外贸延续增长趋势

　　今年前两个月，中国货物贸易进出口延续了去年10月份以来的增长趋势。

　　如何看待外贸取得开门红？发布会上，海关总署副署长王令浚用“一二三四”进行了概括。

　　“一”就是进出口规模历史同期第一。今年前两个月进出口6.61万亿元，这一规模基本上相当于20年前中国全年的外贸总值。在当前国际市场低迷的形势下，取得这样的成绩难能可贵、振奋人心。

　　“二”就是出口、进口“双增长”。出口增长10.3%，进口增长6.7%，这个“双增长”不仅体现了中国经济发展持续回升向好，而且为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。

　　“三”就是“三个优化”。市场格局优化，新兴市场加速开拓，传统市场保持不错的表现。区域开放布局优化，东部沿海地区持续发挥“稳定器”作用，沿边9个省区对接壤国家进出口增长25.4%。产品结构优化，传统优势产品焕发新活力，新质生产力催生新动能，有力巩固了外贸的基本盘。

　　“四”就是“四个提升”。微观活力提升，有进出口实绩的外贸经营主体数量，同比增加了4万多家；制度型开放水平提升，自由贸易试验区和海南自贸港进出口均实现两位数增长；跨境流动活跃度提升，前两个月海关监管进出境运输工具日均数量较去年年底稳中有增，其中监管进出境飞机的数量增加了近一成；企业信心提升，中国海关贸易景气调查显示，外贸企业信心持续增强。

　　新动能支撑作用增强

　　研发新技术、培育新品牌、探索新模式、用好新平台，让外贸新动能更加强劲，有效支撑了外贸良好开局。王令浚说，从前两个月数据看，外贸“开门红”的主要拉动因素体现在以下四个方面：

　　新产业积蓄新优势。前两个月，高端机床、船舶和海洋工程装备、航空航天装备出口分别增长了34.5%、61.3%、17.7%。前两个月，平板显示模组、音视频设备的零件等中间品的出口增速均超过20%，有力支持有关国家创造就业、发展生产，也有力维护了全球产业链、供应链稳定。

　　新品牌孕育新生机。“国货潮牌”在海外广受欢迎，越来越多的中国品牌带着文化、带着温度，走出国门、走向世界。前两个月，我国自主品牌产品的出口增长了14.3%；其中，手机、家具、化妆品出口分别增长了55.7%、60.7%、37.3%。

　　新模式拓展新空间。前两个月，跨境电商进出口增长了近一成，市场采购出口增长了15.9%。在新模式的推动下，国内外优质产品能更加便捷、高效地实现双向通达，满足海内外消费者多样化需求。

　　新平台激活新活力。前两个月，22个自由贸易试验区进出口增长11.7%。其中，广东、江苏、四川、河北等自贸试验区进出口增速均超过了30%；海南自由贸易港建设持续推进，前两个月进出口增长超过两成。

　　“我们有蓬勃发展的各类新业态新模式，为外贸发展持续提供新动能。”商务部副部长郭婷婷说。

　　质升量稳需要付出更多努力

　　中国外贸基础好、韧性强、活力足。同时也要看到，外贸面临的外部形势依然十分严峻。

　　“多个国际组织预计，2024年全球经济增速将低于历史平均水平。世界银行预计，全球贸易增速仅为疫情前10年平均增速的一半。”郭婷婷说，2024年推动外贸质升量稳需要付出更多努力。目前，商务部正抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，争取尽早出台实施、尽快落地见效，全力巩固外贸外资基本盘。

　　据介绍，今年全力实现外贸“质升量稳”的任务目标，商务部工作的重点方向就是培育新动能、拓展新增长点，促进外贸产业和供应链创新升级，同时也深化与贸易伙伴的合作，为国际贸易和全球经济增长增添动力。具体来看，一是深化外贸供应链国际合作，二是推动贸易数字化、绿色化发展，三是促进外贸新业态发展。

　　“我们将拓展跨境电商出口，持续完善配套政策，扎实推进跨境电商综试区建设，组织开展品牌培育等专项行动，组织开展专题培训，加强能力建设，支持外贸企业通过跨境电商来拓展销售渠道、培育自主品牌。”郭婷婷说。

　　王令浚表示，下阶段，随着稳外贸政策持续发力、改革措施稳步推进，中国外贸新动能将更加强劲，外贸高质量发展的步伐将更加坚实。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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