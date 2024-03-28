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柬埔寨学者：中国经济稳定增长对全球经济发展至关重要

2024年03月28日10:13 | 来源：中国日报网
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　　中国日报网3月27日电 柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平在博鳌亚洲论坛2024年年会召开前接受采访时表示，作为世界制造业中心和全球价值链的“稳定器”，中国的经济稳定增长对于促进全球经济发展至关重要。

2024年3月21日，在位于鄂尔多斯市的内蒙古亿利一道新能源有限公司，工人在光伏组件生产线上作业。（图片来源：新华社）

2024年3月21日，在位于鄂尔多斯市的内蒙古亿利一道新能源有限公司，工人在光伏组件生产线上作业。（图片来源：新华社）

　　金平指出，中国经济一直在以强大的韧性稳步复苏，同时高质量发展也在扎实推进。他提到，2023年中国国内生产总值增速达到了5.2%。金平认为，中国今年能实现5%的经济增长目标。

　　金平表示：“中国经济的稳定增长不仅对中国是好事，对世界其他国家尤其是贫困国家和发展中国家也是好事。”

　　他说，中国始终与世界各国分享经济发展成果，通过推动共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等各种全球性倡议。

　　今年中国两会，新质生产力首次被写入政府工作报告，并成为今年中国政府工作重要任务之一。金平表示，新质生产力这一概念完美契合了当前飞速发展的数字时代。他指出，新质生产力意味着生产效率整体的大幅提升。

　　他说：“新质生产力是一种全新的生产力质态，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型而催生的现代化生产力。”

　　金平表示：“这些新技术、新产业、新商业模式不仅会带来新的商机，促进中国经济的变革和转型，也会对亚洲地区的经济格局产生更广泛的影响。”

　　他呼吁中国和其他亚洲国家增进合作，并表示“最重要的是，这些合作将有助于推进经济全球化，从而让各国团结一致地应对全球经济面临的挑战。”

　　2023年中国的创新指数上升了三位，成为唯一跻身前十名的发展中国家。金平表示，中国的创新能力一直在稳步前进，这一排名并不让人惊讶。他指出，中国科技集群的崛起应当归结于中国在推动区域和全球技术创新发展上的投入。

　　金平表示：“众所周知，中国在新能源、高铁、现代信息、新材料、人工智能等多个领域取得了长足进步，并带动相关产业和产品的强劲增长。”

　　谈到气候变化带来的全球性挑战，金平指出，中国经济在数字化和绿色发展上取得了重大进展，光伏发电、电动汽车、锂电池等行业的出口业绩也很可观。

　　他说：“这些成就印证了中国为应对气候变化和全球变暖做出的坚定承诺，为全球共同努力达到联合国可持续发展目标做出了不可或缺的积极贡献。”

　　（编译：陈丹妮 审核：董静、韩鹤）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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