3月25日，在中亚最隆重的传统节日纳乌鲁孜节到来之际，中国能建投资建设的乌兹别克斯坦安集延州洛奇储能项目隆重举行开工仪式。乌兹别克斯坦能源部部长米尔扎马赫穆多夫、中国能建葛洲坝海外投资有限公司董事长林晓丹、安集延州州长阿卜杜拉赫莫诺夫等出席仪式并致辞。中乌大型储能项目合作的落地开辟了中国—中亚能源合作的新领域，对改善中亚地区电力供应、推动中亚地区绿色能源转型具有重要意义。

米尔扎马赫穆多夫、阿卜杜拉赫莫诺夫、林晓丹等共同为项目奠基培土，庆祝建设阶段顺利启程。本报记者 赖 毅摄

米尔扎马赫穆多夫在致辞中对中国能建深度参与乌兹别克斯坦新能源基础设施投资建设表示感谢。他表示，在乌兹别克斯坦重要节日来临之际，储能项目如期开工，是中国能建海投公司用实际行动向乌兹别克斯坦人民奉上的真挚献礼。近年来，乌中全面战略伙伴关系深入发展，为中资企业在乌发展提供了更广阔的空间。希望中国能建海投公司以该项目为起点，围绕“新乌兹别克斯坦”战略规划，进一步发挥投资优势、绿色低碳能源技术优势，将更多中国技术、中国产品、中国方案带到乌兹别克斯坦，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶，为共建“一带一路”倡议、构建中乌命运共同体注入新动能。

中国能建葛洲坝海外投资有限公司董事长林晓丹表示，洛奇储能项目作为行业标杆项目，具有国际示范效益，该项目的顺利投资建设，充分展现了中乌两国友好合作伙伴关系。中国能建将以实际行动践行“一带一路”倡议，积极投身“中乌命运共同体”建设，助力“新乌兹别克斯坦”转型早日实现。

中乌两国员工共同建设乌兹别克斯坦首个大型电化学储能的新能源项目。本报记者 赖 毅摄

据记者了解，中国能建在乌兹别克斯坦投资的另一个费尔干纳州奥兹储能项目也在同日破土动工。两个储能项目是乌兹别克斯坦吸引外资投资的第一批大型电化学储能的新能源项目，也是中资企业海外自主投资开发的规模最大的商业储能项目，总投资2.8亿美元。单个项目配置为150MW/300MWh（总功率150MW，总容量300MWh），每天可以提供60万度电的电网调峰能力。电化学储能技术是构建新型电力系统的重要技术和基础设施，具有稳定电网频率、缓解电网阻塞和提高发电用电灵活性等作用，是实现碳达峰、碳中和的重要支撑。林晓丹在接受经济日报记者采访时指出，该项目投运后，将有效促进乌兹别克斯坦绿色能源发展，提升当地能源电力系统的稳定性和安全性，为大规模新能源并网提供有力支撑，为乌能源转型和社会经济发展作出积极贡献。

本次储能项目的顺利开工是中资企业在中亚能源领域不断开拓进取的又一案例。凭借众多优质项目，中资企业依靠在全产业链领域的综合优势，不断深耕区域市场，持续助力中亚各国能源转型和经济发展。根据中国能源报最新数据统计，截至2023年12月底，中国对中亚五国直接投资存量超过170亿美元，累计完成工程承包营业额超过600亿美元，其中包括基础设施、新能源、油气采矿等诸多领域。以乌兹别克斯坦为例，中国能建累计在该国投资和总承包项目总金额达81亿美元，涵盖的细分领域不仅有风电、光伏等发电侧新能源项目，更有储能、输变电等电网侧现代化升级改造项目。可以说，中资企业正在以“中国智慧”“中国技术”“中国方案”系统性地协助解决中亚地区能源供应问题，不断描绘绿色能源转型新蓝图。（经济日报驻塔什干记者 赖毅）

(责编：燕勐、刘叶婷)