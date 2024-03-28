今天是博鳌亚洲论坛2024年年会第二天，本届年会的多场论坛活动陆续展开。

总台央视记者 陈晰：今天是日程最密集的一天。上午有多场分论坛同步举行，有“AIGC 改变世界”“社会治理与区域安全”“创新、绿色、数智、融合”引领高质量发展分论坛等等。可以说这些分论坛的核心，都是围绕产业前沿展开。

对于大家来说，可能AIGC生成式人工智能，还是一个陌生的词汇。其实利用人工智能技术中的自然语言学习等技术，可以大量学习数据，普遍应用于客户服务、智能助手、在线教育等领域，未来还会带来全新应用场景，大家会在医疗、交通、金融等很多行业感受到变革。但是在发展中，也会面临数据集成、算法等风险，如何应对这些风险挑战，是与会嘉宾关注的话题。

“创新、绿色、数智、融合”引领高质量发展分论坛，与会嘉宾探讨了“四大转型”应当如何发力，相互赋能，共同促进。上午的另一场分论坛“社会治理与区域安全”，讨论了普惠、安全、治理等问题。上午还有一场“深化亚洲金融合作”分论坛，与会嘉宾探讨在当前世界经济复苏乏力的背景下，如何促进实体经济发展，探讨亚洲金融合作的重点领域，不断打造亚洲金融基础设施的互联互通，促进亚洲地区投资和贸易。

今天下午多场分论坛的关键词是“可持续”。“ESG 信息披露新动向”分论坛说的就是企业运营方面的可持续。什么是ESG？这三个字母分别是环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance），三个英文单词首字母的缩写，是衡量企业的可持续性和道德影响的三个核心因素。也是企业“发展前景”可量化的指标之一。举个例子，比如ESG在国际物流行业中，落在细节上就是在包装耗材上，使用更“绿”的纸箱，更“瘦”的胶带，以及完全可降解的快递袋。

“加快应对气候变化行动”分论坛，说的是用可持续的行动应对全球气候变化。“新能源汽车赛道的未来”分论坛探讨新能源汽车相关技术的可持续发展。除了关注可持续，下午的多场会议和活动还继续关注世界经济。

总台央视记者 陈晰：从观察中，我感受到博鳌亚洲论坛年会是一个交流合作的平台，大家都在互相碰撞，不断寻找国际社会的利益交汇点，寻找国际社会发展的最大公约数，共迎挑战，共赴机遇。

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