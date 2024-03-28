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中蒙两国签署荒漠化防治合作项目可研换文

2024年03月28日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托3月27日电（记者霍文）27日下午，中蒙荒漠化防治合作中心和示范基地项目可行性研究换文签字仪式在蒙古国财政部举行，驻蒙古国大使沈敏娟同蒙古国财政部长扎布赫楞签署换文并致辞。

签字仪式。人民网记者 霍文摄

签字仪式。人民网记者 霍文摄

沈大使向扎布赫楞部长赠送吉祥龙。人民网记者 霍文摄

沈敏娟向扎布赫楞部长赠送吉祥龙。人民网记者 霍文摄

扎布赫楞表示，中蒙是好邻居、好伙伴、好朋友，双方有着守望相助的友好传统。中方长期提供无偿援助和优惠贷款，切实支持蒙经济社会建设，蒙方深表赞赏和感谢。荒漠化防治合作是两国元首达成的重要共识，有助于蒙落实“种植10亿棵树”计划。蒙方愿同中方推进项目建设，助力两国以及本地区更好应对气候变化、实现绿色发展，推动双边关系在今年两国建交75周年取得更加丰硕成果。

扎布赫楞部长致辞。人民网记者 霍文摄

扎布赫楞部长致辞。人民网记者 霍文摄

沈敏娟表示，气候变化是国际社会面临的共同挑战，习近平生态文明思想同呼日勒苏赫总统提出的“种植10亿棵树”计划高度契合，体现了执政为民理念，符合两国人民长远和根本利益。中方愿同蒙方共同努力，推动中蒙荒漠化防治合作中心和示范基地早日取得实质进展，为两国人民带来切实福祉，为两国命运共同体建设作出积极贡献。

沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

沈敏娟致辞。人民网记者 霍文摄

嘉宾合影。人民网记者 霍文摄

嘉宾合影。人民网记者 霍文摄

(责编：曹欣悦、常红)

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