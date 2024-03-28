新华网吉隆坡3月27日电（记者毛鹏飞）由陕西省人民政府主办，陕西省文化和旅游厅承办的“文化陕西”旅游推介会26日在马来西亚吉隆坡成功举办。

来自马来西亚旅游、艺术和文化部，中国驻马来西亚大使馆、陕西省代表团，以及马来西亚华人旅游业公会、亚洲航空等当地企业及媒体代表共100余人参加了此次推介会。

推介会开始之前，华州皮影、澄城刺绣等琳琅满目的陕西非遗和文创产品吸引了众多参会嘉宾驻足观看。推介会上，传神的合阳提线木偶、铿锵有力的秦腔以及皮影艺人的精彩表演，赢得现场观众的阵阵掌声。

本次推介会以“了解中国 从陕西开始”为主题，陕西的历史文化、自然风光、美食特产、民俗风情等丰富旅游资源，以及近年来《驼铃传奇》《无界·长安》等文旅融合新产品，点燃了现场与会嘉宾的热情。

中国驻马来西亚大使馆公参陈友良在推介会上表示，旅游是促进中马人文交流的重要载体，是两国人民加深理解和友谊的有效方式。中马双方自去年12月1日起推出的签证便利政策受到两国人民的热烈欢迎和积极响应，必将推动两国各领域务实合作继续深入发展，造福两国和两国人民。

马来西亚华人旅游业公会总会长包一雄对记者表示，陕西是马来西亚游客到中国最重要的旅游目的地之一。在马来西亚旅游业的复苏道路上，中国扮演着举足轻重的角色。欢迎中国各地的代表团来推介交流，互惠互利。

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