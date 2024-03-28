新华社北京3月27日电 去年轰动一时的英国大英博物馆藏品失窃案26日迎来新进展：馆方将前员工彼得·希格斯告上法庭，指控他从馆内偷窃并在网上倒卖数百件藏品。

大英博物馆多名法律顾问说，希格斯“滥用职权”，在十多年的时间里从博物馆库房中偷走珠宝、黄金首饰等大量藏品。

2021年5月17日，人们站在英国伦敦的大英博物馆外。新华社记者韩岩摄

按照伦敦高等法院法官希瑟·威廉姆斯的说法，馆方的指控有“令人信服的证据”。她下令希格斯在四周内列出或归还持有的一切藏品，并披露他在拍卖及购物网站亿贝(eBay)和线上支付平台贝宝(PayPal)上的交易记录。

在提交给法院的法律文书中，大英博物馆法律顾问丹尼尔·伯吉斯写道，“那些从博物馆被偷走的藏品具有文化和历史意义”，被告企图通过使用假名、伪造文件、篡改记录和以远低于实际价值的价格倒卖文物以“掩盖罪行”。

馆方表示，至今已找回356件藏品，希望能找回更多。

2023年9月7日，一名男子在英国伦敦大英博物馆参观帕特农神庙大理石雕刻。新华社记者李颖摄

希格斯在大英博物馆希腊和罗马馆供职超过20年，2023年7月遭解雇。面对上述指控，他打算提出异议。按照多名律师的说法，由于“身体不适”，希格斯当天没有出现在听证会上。

警方独立调查仍在进行中。

去年8月，大英博物馆被曝藏品遗失而受到广泛关注。大英博物馆去年8月中旬承认，馆方发现部分藏品“失踪、失窃或损坏”后，解雇了一名员工并报警，遗失藏品包括公元前15世纪至公元19世纪的珠宝和宝石等。

2023年9月7日，人们在英国伦敦大英博物馆参观贝宁青铜器。新华社记者李颖摄

去年8月下旬，馆长哈特维希·菲舍尔引咎辞职。按他当时的说法，大英博物馆2021年就曾收到“馆内文物正在亿贝网站上出售”的相关警示，却没有作出应有的全面回应，“为此承担失职责任”。

大英博物馆位于伦敦市中心，靠近罗素广场，建立于1753年，是世界上参观人数最多的博物馆之一，收藏800万件藏品，每年游客多达600万人。（刘江）

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