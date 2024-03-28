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中企投建乌兹别克斯坦储能项目开工建设

2024年03月28日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干3月26日电（记者李奥）由中国能建葛洲坝海外投资有限公司（葛洲坝海投公司）投资建设的乌兹别克斯坦安集延州洛奇储能项目25日举行开工仪式，标志着乌兹别克斯坦首个开工的外商投资电网侧电化学储能项目成功落地实施。

　　乌兹别克斯坦能源部部长米尔扎马赫穆多夫、中国能建葛洲坝海投公司董事长林晓丹、安集延州州长阿卜杜拉赫莫诺夫等出席仪式并致辞。

　　米尔扎马赫穆多夫表示，近年来，乌中全面战略伙伴关系深入发展，为中国企业在乌发展提供了更广阔的空间。希望中国能建葛洲坝海投公司以该项目为起点，进一步发挥投资优势、绿色低碳能源技术优势，以更多中国技术、中国产品、中国方案助力乌中全面战略伙伴关系迈上新台阶，为共建“一带一路”、构建中乌命运共同体注入新动能。

　　林晓丹表示，洛奇储能项目作为行业标杆项目，具有国际示范效应，该项目的顺利投资建设，充分展现了中乌两国友好合作伙伴关系。该项目投运后，将有效促进乌兹别克斯坦绿色能源发展，提升当地电力能源系统的稳定性和安全性，为大规模新能源并网提供有力支撑，为乌能源转型和社会经济发展作出积极贡献。

　　阿卜杜拉赫莫诺夫表示，项目在建设期间可创造超过300人的就业岗位，建成后将为该国电网提供21.9亿度电力的调节能力，使电力供应更稳定、更安全、更充足，为当地经济民生发展注入崭新活力。

　　洛奇储能项目是中企在海外投资单体规模最大的电化学储能项目，也是中国能建首个海外储能投资项目。

　　据悉，洛奇储能项目位于安集延州阿萨卡地区，占地约6公顷，计划总投资额1.4亿美元，预计于2024年末建设完工。项目建成后将有效提高所在区域电力消纳能力和调节能力，大力促进电力体系的高效稳定建设。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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