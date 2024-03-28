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中企签约承建突尼斯最大在建桥梁项目

2024年03月28日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯3月26日电（记者黄灵 王一盛）中国蜀道投资集团下属的四川公路桥梁建设集团有限公司与突尼斯装备和住房部26日在首都突尼斯签约承建比塞大大桥项目。

3月26日，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长张航川（前左）与突尼斯装备和住房部代表（前右）在突尼斯首都突尼斯市出席比塞大大桥项目签约仪式。新华社发（阿代尔摄）

3月26日，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长张航川（前左）与突尼斯装备和住房部代表（前右）在突尼斯首都突尼斯市出席比塞大大桥项目签约仪式。新华社发（阿代尔摄）

　　突尼斯装备和住房部部长曾兹丽在签约仪式上说，该桥是突尼斯目前最大的在建桥梁项目，突方选择中国公司是因为其具有出色的桥梁施工经验和技术。她表示，这个项目完成后将极大缓解突尼斯主要城市比塞大市的交通拥堵问题，并促进当地商业和贸易活动。

　　四川公路桥梁建设集团有限公司董事长张航川表示，中方公司将充分发挥专业优势，严格遵守项目合同条款，全力以赴将本项目打造为中突友好合作的“样板工程”。

　　比塞大大桥项目位于首都突尼斯市以北70公里，横跨比塞大运河，毗邻地中海，是比塞大市连接其他地区的重要通道。桥梁总长度2070米，主桥最大跨径近300米。该项目建成后将成为当地主要地标性建筑，对突尼斯北部地区发展具有重要意义。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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