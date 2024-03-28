新华社东京3月27日电 热点问答|日本解禁战斗机出口，这一步要迈向哪儿?

新华社记者郭丹

日本政府26日召开内阁会议，决定解禁日本与英国、意大利共同研发的下一代战斗机向第三国出口。日本政府声称这次解禁有诸多条件，如仅限下一代战斗机，出口对象限15国等。

然而他们口中的“一小步”，在更多明眼人看来却是推开直接向第三国出口武器的大门、迈出日本防卫政策重大转变的“一大步”。日本防卫政策转变的背后有哪些推手？这为何值得地区国家乃至整个国际社会高度警惕？

如何放宽限制？

除宣布解禁决定，日本政府26日上午还举行国家安全保障会议，修改了“防卫装备转移三原则”及其实施方针。日本山口大学名誉教授纐缬厚一针见血地指出，这是日本首次将杀伤性成品武器出口到第三国，这一做法只会让日本自动卷入战争和冲突，是公然践踏和平宪法的暴行。如此重大的决定，不经国会讨论，仅凭内阁审议就强行拍板，为以后政府再次强行修改相关文件、扩大杀伤性武器出口留出了空间，埋下巨大隐患。

日本社民党党首福岛瑞穗批评，当下的和平宪法正在一点点崩塌。“这是在靠卖武器赚钱，而且完全不会就此收手”。即使他们现在声称不会出口到战争国家，但只要把战斗机卖给美国，美国就会向以色列提供武器，结果还是一样的。

二战结束以来，日本右翼从未放弃“政治大国梦”和“军事大国梦”，但日本和平宪法第九条中有关“放弃战争、放弃行使武力、不保有陆海空及其他战力”的条款，成为日本右翼“圆梦”的障碍。近年来，日方大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，不断放宽武器出口限制，不断突破和平宪法的“紧箍咒”。

2006年，小泉纯一郎政府首次放宽“武器出口三原则”，以打击恐怖活动为名，向印度尼西亚提供武装巡逻艇。

2014年，安倍政府将“武器出口三原则”修改为“防卫装备转移三原则”，解禁集体自卫权，通过多个安保相关法案，较大程度上弱化了日本和平宪法对军事活动的限制。

2022年，岸田政府开始多管齐下架空和平宪法，为军事松绑铺路：首先，在2022年底强行通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，谋求获得“对敌基地攻击能力”，突破和平宪法的“专守防卫”承诺；其次，大幅增加防卫预算，为大力发展防卫产业做准备；再次，从2023年底开始，短短3个月内两次大幅修改“防卫装备转移三原则”及其实施方针，使日本生产的杀伤性成品武器不仅可以直接出口至给予日本“生产许可”的授权国，还可以附带条件地出口至世界15个国家。自此日本向全球大幅出口杀伤性武器的大门已被彻底推开。

谁是幕后推手?

日本飞速解绑对外出口武器限制，除了日本政府长期以来解禁武器出口的强烈内驱力之外，是否还有外部重要推手?

答案是肯定的。纐缬厚认为，这两次重大修改的背后，均有来自日本国内外的两方推手。

先说外部推手。第一次修改“防卫装备转移三原则”当天，日本立即决定向美国出口在日本生产的陆基拦截导弹“爱国者-3”，外部推手是谁不言自明；而此次允许将与英、意“联合开发”的下一代战斗机直接出口至15国，背后则是英、意要求削减开发成本等相关压力。

再说内部推手。纐缬厚指出，日本国内除政府之外，来自防卫产业界的助推力量不容忽视。日本防卫产业界就是要以此为契机，利用日本不断扩充的防卫费，极力发展日本防卫产业，生产更多武器，扩大对外出口。

为何值得警惕?

除再次放宽武器出口限制，日本首相岸田文雄也将于4月10日访问美国。媒体报道说，双方将对《日美安保条约》进行签署60余年来最大规模的升级。

近年来，美国在亚太地区主导构建美日印澳“四边机制”，拉帮结派组“小圈子”，还鼓励日本扩大武器出口以谋求自身的地缘政治利益。岸田政府自上台以来便一门心思追随美国，一方面积极争当美国“印太战略”的“二把手”，一方面希望谋求美国对日本“正常国家”的认可，加速完成其向“政治大国”和“军事大国”的转变。

然而日本政府的一系列动作并未获得大多数日本民众支持。日本广播协会2月公布的舆论调查显示，超过半数民众反对向第三国出口杀伤性武器，支持者仅占35%。

一些日本民众26日冒雨聚集在首相官邸前举行抗议活动，抗议政府解禁战斗机向第三国出口。不少人高声呼喊着“反对武器出口!”“坚决反对成为战争国家!”“请倾听民意!”“不要成为贩卖死亡的商人!”

分析人士指出，岸田政府大肆迈开军事扩张步伐的做法不仅让日本民众陷入不安，更将给地区和平带来不稳定因素，加剧亚洲国家乃至国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。

(责编：燕勐、刘叶婷)