人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

热点问答丨日本解禁战斗机出口，这一步要迈向哪儿?

2024年03月28日09:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京3月27日电　热点问答|日本解禁战斗机出口，这一步要迈向哪儿?

　　新华社记者郭丹

　　日本政府26日召开内阁会议，决定解禁日本与英国、意大利共同研发的下一代战斗机向第三国出口。日本政府声称这次解禁有诸多条件，如仅限下一代战斗机，出口对象限15国等。

　　然而他们口中的“一小步”，在更多明眼人看来却是推开直接向第三国出口武器的大门、迈出日本防卫政策重大转变的“一大步”。日本防卫政策转变的背后有哪些推手？这为何值得地区国家乃至整个国际社会高度警惕？

　　如何放宽限制？

　　除宣布解禁决定，日本政府26日上午还举行国家安全保障会议，修改了“防卫装备转移三原则”及其实施方针。日本山口大学名誉教授纐缬厚一针见血地指出，这是日本首次将杀伤性成品武器出口到第三国，这一做法只会让日本自动卷入战争和冲突，是公然践踏和平宪法的暴行。如此重大的决定，不经国会讨论，仅凭内阁审议就强行拍板，为以后政府再次强行修改相关文件、扩大杀伤性武器出口留出了空间，埋下巨大隐患。

　　日本社民党党首福岛瑞穗批评，当下的和平宪法正在一点点崩塌。“这是在靠卖武器赚钱，而且完全不会就此收手”。即使他们现在声称不会出口到战争国家，但只要把战斗机卖给美国，美国就会向以色列提供武器，结果还是一样的。

　　二战结束以来，日本右翼从未放弃“政治大国梦”和“军事大国梦”，但日本和平宪法第九条中有关“放弃战争、放弃行使武力、不保有陆海空及其他战力”的条款，成为日本右翼“圆梦”的障碍。近年来，日方大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，不断放宽武器出口限制，不断突破和平宪法的“紧箍咒”。

　　2006年，小泉纯一郎政府首次放宽“武器出口三原则”，以打击恐怖活动为名，向印度尼西亚提供武装巡逻艇。

　　2014年，安倍政府将“武器出口三原则”修改为“防卫装备转移三原则”，解禁集体自卫权，通过多个安保相关法案，较大程度上弱化了日本和平宪法对军事活动的限制。

　　2022年，岸田政府开始多管齐下架空和平宪法，为军事松绑铺路：首先，在2022年底强行通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，谋求获得“对敌基地攻击能力”，突破和平宪法的“专守防卫”承诺；其次，大幅增加防卫预算，为大力发展防卫产业做准备；再次，从2023年底开始，短短3个月内两次大幅修改“防卫装备转移三原则”及其实施方针，使日本生产的杀伤性成品武器不仅可以直接出口至给予日本“生产许可”的授权国，还可以附带条件地出口至世界15个国家。自此日本向全球大幅出口杀伤性武器的大门已被彻底推开。

　　谁是幕后推手?

　　日本飞速解绑对外出口武器限制，除了日本政府长期以来解禁武器出口的强烈内驱力之外，是否还有外部重要推手?

　　答案是肯定的。纐缬厚认为，这两次重大修改的背后，均有来自日本国内外的两方推手。

　　先说外部推手。第一次修改“防卫装备转移三原则”当天，日本立即决定向美国出口在日本生产的陆基拦截导弹“爱国者-3”，外部推手是谁不言自明；而此次允许将与英、意“联合开发”的下一代战斗机直接出口至15国，背后则是英、意要求削减开发成本等相关压力。

　　再说内部推手。纐缬厚指出，日本国内除政府之外，来自防卫产业界的助推力量不容忽视。日本防卫产业界就是要以此为契机，利用日本不断扩充的防卫费，极力发展日本防卫产业，生产更多武器，扩大对外出口。

　　为何值得警惕?

　　除再次放宽武器出口限制，日本首相岸田文雄也将于4月10日访问美国。媒体报道说，双方将对《日美安保条约》进行签署60余年来最大规模的升级。

　　近年来，美国在亚太地区主导构建美日印澳“四边机制”，拉帮结派组“小圈子”，还鼓励日本扩大武器出口以谋求自身的地缘政治利益。岸田政府自上台以来便一门心思追随美国，一方面积极争当美国“印太战略”的“二把手”，一方面希望谋求美国对日本“正常国家”的认可，加速完成其向“政治大国”和“军事大国”的转变。

　　然而日本政府的一系列动作并未获得大多数日本民众支持。日本广播协会2月公布的舆论调查显示，超过半数民众反对向第三国出口杀伤性武器，支持者仅占35%。

　　一些日本民众26日冒雨聚集在首相官邸前举行抗议活动，抗议政府解禁战斗机向第三国出口。不少人高声呼喊着“反对武器出口!”“坚决反对成为战争国家!”“请倾听民意!”“不要成为贩卖死亡的商人!”

　　分析人士指出，岸田政府大肆迈开军事扩张步伐的做法不仅让日本民众陷入不安，更将给地区和平带来不稳定因素，加剧亚洲国家乃至国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部