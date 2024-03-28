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在博鳌亚洲论坛感受中国市场“磁吸力”

2024年03月28日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月27日电 题：在博鳌亚洲论坛感受中国市场“磁吸力”

　　新华社“新华视点”记者潘洁、任军、吴茂辉

　　中国仍是世界经济“压舱石”，中国创新发展将不断为世界经济带来更多新机遇……正在举行的博鳌亚洲论坛2024年年会上，与会中外嘉宾表示，中国的创新活力和超大规模市场潜力，不断为全球带来新的商机。

　　实力：中国仍是世界经济“压舱石”

　　博鳌亚洲论坛26日发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》认为，中国将继续成为全球经济增长的主要贡献者，超大市场规模将给世界带来巨大红利。

　　“中国经济具有强大的韧性和潜力，是后疫情时代全球经济可持续发展的中流砥柱。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

　　尽管去年中国实际使用外资金额有所下降，但不少与会者认为，中国的引资规模仍处于历史高位，中国仍具备吸引外资的诸多优势。

　　北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫认为，引资数据波动背后，既有世界经济增速放缓、全球外商直接投资整体下降带来的影响，也有外商投资从劳动密集型产业向高技术产业升级的结构性变化。

　　商务部最新数据显示，今年前两个月，我国高技术产业引资714.4亿元，占实际使用外资金额比重为33.2%。其中高技术制造业实际使用外资282.7亿元，同比增长10.1%。

　　林毅夫认为，中国仍将是全球发展的主要动力源，有望每年为世界经济增长作出30%左右的贡献。

　　中国拥有超大规模市场和庞大的人才队伍，电动汽车、锂电池、光伏产品等行业表现突出，数字经济为中国经济增长提供新动能……今年博鳌亚洲论坛年会上，中外嘉宾频频提及中国产业发展的新亮点、新趋势，认为中国将继续成为世界经济增长的“压舱石”“稳定器”。

　　活力：中国创新发展为世界提供新机遇

　　今年博鳌亚洲论坛年会上，“新质生产力”成为热词。“科技革命‘奇点’离我们有多远？”“AIGC改变世界”“新能源汽车赛道的未来”“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”等分论坛在年会期间举行。

　　政商学界代表分享在加快创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合等转型中的经验与思考，一幅充满活力的中国创新发展全景图展现在人们面前。

　　现实的论坛场馆，花朵风机、光伏地砖等引发与会者的好奇与兴奋。随着博鳌近零碳示范区近日启动运行，今年博鳌亚洲论坛年会所有场馆实现绿电自给自足，绿电供应预计超过43万千瓦时，可减少二氧化碳排放约225吨。

　　“绿意盎然”的年会，折射出中国绿色发展的蓬勃活力。中国不仅积极推动全球可持续发展，也在自身经济社会发展转型过程中，为跨国公司不断创造“绿色机遇”。

　　包括波士顿咨询公司在内的多家机构估测，为实现“双碳”目标，中国在2050年前的绿色投资将达百万亿元以上规模，这将为全球各行业的绿色解决方案提供商创造更多的机遇。“中国市场对于跨国公司来说仍具有不可替代的价值。”波士顿咨询公司中国区主席廖天舒说。

　　“在中国，5G已步入中场阶段，正朝着5G Advanced方向发展，以支持更多的工业应用场景；AI也从云端向更加贴近用户的边缘终端下沉。”高通公司中国区董事长孟樸说，希望通过领先的技术和产品，继续与中国合作伙伴在全球市场实现互利共赢。

　　“中国提出加快发展新质生产力，不仅以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，也将科技创新成果融入现有的传统产业。这一转变有利于中国提高全要素生产率，塑造发展新优势。”德勤中国主席蒋颖说。

　　潜力：中国开放的大门越开越大

　　在26日举行的“投资亚洲未来”分论坛上，多位外资机构负责人不约而同地谈到，全球资本仍看好中国。

　　合众集团合伙人、国际金融协会前理事长查尔斯·达拉雷说，中国保险市场发展前景广阔，会进一步加码在华投资。

　　与此同时，中国也在不断推进高水平开放，持续加力优化营商环境。

　　3月21日，苹果公司亚洲最大的门店在中国开门迎客；3月22日，我国首家新设外商独资证券公司渣打证券宣布正式展业……博鳌亚洲论坛2024年年会前夕，跨国公司在华投资新动作不断，跨国公司高管们密集到访中国，在各地考察洽谈、对接合作。

　　“这是我在过去15个月里第6次来到中国。”阿斯利康全球首席执行官苏博科刚在北京参加中国发展高层论坛，就马不停蹄赶赴海南博鳌。30多年来，中国已经成为阿斯利康的重要增长引擎和全球第二大市场，业务涵盖医药研发、生产、销售和市场营销等。

　　今年博鳌亚洲论坛年会首日，“投资中国”首场标志性活动在北京拉开帷幕。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，将继续缩减外资准入负面清单，着力推动解决外资企业关注的问题，切实保障外资企业国民待遇。

　　全国版跨境服务贸易负面清单首次发布，国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》，国办印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》……近段时间，一系列加大开放、优化外资营商环境的举措陆续出台。

　　“相信全球企业家们将更好地认识中国经济发展趋势、把握更多中国发展机遇。”廖天舒说。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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