人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁推动刚果（金）东部局势降温降级

2024年03月28日08:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月27日电　中国常驻联合国副代表戴兵27日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁有关各方尽一切努力推动刚果（金）东部局势降温降级。

　　戴兵说，近一段时间，刚果（金）东部地区暴力冲突升级，边境安全事件频发，造成大量平民伤亡和流离失所。这样的状况令人担忧，不能再持续下去。中方敦促“M23运动”等武装团伙立即停火止暴，撤出占领区。中方呼吁有关各方保持克制，通过对话协商解决分歧，尽一切努力推动局势降温降级。

　　戴兵表示，刚果（金）东部地区局势紧张，加剧人道危机。中方呼吁国际社会加大援助力度，为刚果（金）人道计划提供充足资源，缓解民众的艰难处境。大湖地区国家在维护刚果（金）东部地区和平稳定方面有共同利益关切。国际社会要支持地区国家加强对话沟通、管控矛盾分歧，维护共同安全。联合国要继续支持以非洲方式解决非洲问题的努力，推动内罗毕进程和罗安达进程切实发挥作用。

　　戴兵说，近期，包括中国在内的联合国刚果（金）稳定特派团维和人员将撤出南基伍省，结束维和任务。2003年以来，中国向刚果（金）派遣了27批次工兵、医疗维和分队。中国维和人员忠实履行维和使命，不畏困难艰险，出色完成各项任务。中国愿同国际社会一道，为刚果（金）和平发展作出更多贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部