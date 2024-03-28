新华社联合国3月27日电 中国常驻联合国副代表戴兵27日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁有关各方尽一切努力推动刚果（金）东部局势降温降级。

戴兵说，近一段时间，刚果（金）东部地区暴力冲突升级，边境安全事件频发，造成大量平民伤亡和流离失所。这样的状况令人担忧，不能再持续下去。中方敦促“M23运动”等武装团伙立即停火止暴，撤出占领区。中方呼吁有关各方保持克制，通过对话协商解决分歧，尽一切努力推动局势降温降级。

戴兵表示，刚果（金）东部地区局势紧张，加剧人道危机。中方呼吁国际社会加大援助力度，为刚果（金）人道计划提供充足资源，缓解民众的艰难处境。大湖地区国家在维护刚果（金）东部地区和平稳定方面有共同利益关切。国际社会要支持地区国家加强对话沟通、管控矛盾分歧，维护共同安全。联合国要继续支持以非洲方式解决非洲问题的努力，推动内罗毕进程和罗安达进程切实发挥作用。

戴兵说，近期，包括中国在内的联合国刚果（金）稳定特派团维和人员将撤出南基伍省，结束维和任务。2003年以来，中国向刚果（金）派遣了27批次工兵、医疗维和分队。中国维和人员忠实履行维和使命，不畏困难艰险，出色完成各项任务。中国愿同国际社会一道，为刚果（金）和平发展作出更多贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)