中国贸促会与意中理事基金会签署合作备忘录。 中国贸促会驻意大利代表处供图

人民网罗马3月27日电（记者谢亚宏）中国-意大利经贸研讨会暨第二届链博会推介会近日在意大利米兰举行。中国贸促会副会长陈建安、中国驻米兰总领馆总领事刘侃、意中理事基金会主席马里奥·波塞利出席活动并致辞，链博会承办单位中国国际展览中心集团有限公司副经理张瑛平作推介讲话，来自各行各业的意大利和中资企业的负责人、媒体界人士等120余人出席了本次活动。

陈建安在会上做了主题发言。他提到，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，在两国元首战略引领下，双边关系持续健康稳定发展。意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。去年北京首届链博会成功吸引全球515家企业和机构参展，超过15万人次观展，有关各方签署合作协议、意向协议200多项，涉及金额1500多亿元人民币。今年11月26日至30日，中国贸促会将继续举办第二届链博会，并增设先进制造链展区，并围绕上述链条和供应链服务展区举办专题论坛和更多招商推介、供需对接、新品发布等配套活动，聚焦新质生产力，展示全球先进制造领域的产业链。

中国驻米兰总领馆总领事刘侃在讲话中指出, 中国贸促会去年成功筹办的首届链博会恰逢其时，今年第二届链博会将以“链接世界，共创未来”为主题，展示全球先进制造领域的产业链。意大利是中小企业王国，先进制造业集群基础雄厚，品牌性特征突出，有许多“专精特新”企业，能够很好契合中国“强链补链”的需要，希望借助 “链博会”为契机，加强产业链供应链合作，打造稳定、安全、畅通的产业体系，为中意经贸持续健康发展注入新动力，为实现两国的经济社会高质量发展作出不懈努力。

意中理事基金会主席马里奥·波塞利在致辞中指出，目前世界各国经济面临严峻挑战，他坚信中国经济的韧性、复原能力和活力，可合作空间巨大、中国市场对意大利企业十分重要，是意大利企业进入亚洲市场的门户，未来几年是中国经济蓬勃发展的时代，中国经济将快速复苏，中国超大规模市场优势和内需潜力也将进一步释放，中意企业并肩同行会创造跟多的经济奇迹。首届链博会的成功举办，为意大利企业创造了更有吸引力的投资环境。

作为贸促会多年的合作伙伴，意中理事基金会对链博会表示高度认可，这是中意企业在原有基础上建立全新伙伴关系的良好平台。意中理事基金会与中国贸促会及其下属中展集团分别签署中意经济双边商务理事会备忘录及第二届链博会代理协议。与会意大利企业代表对参展参会兴趣强烈，期待通过链博会平台与中国以及全球企业开展供应链合作。

会议期间，代表团企业代表如顺丰国际、正谷农业发展有限公司，与意大利的企业进行现场对接，双方就开展中意企业间跨境端到端的仓储供应链综合服务等有关链博会物流通关、绿色农业方面的合作做了业务洽谈。

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