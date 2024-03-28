人民网安阳3月27日电 （记者崔越）2月26日，位于河南安阳的殷墟博物馆新馆正式开放，青铜器、陶器、甲骨、玉器等4000件套文物集中公开展示，其中3/4以上文物首次亮相。人民网“看见中国”外宣融媒体团队近日走进安阳殷墟博物馆，通过众多首次亮相的珍贵文物感受中华文明早期发展阶段最为辉煌的时代——大邑商。

殷墟博物馆新馆展出的甲骨片。人民网记者 陈思摄

在博物馆一层，殷墟出土的车马坑遗迹展气势震撼，展示着中国目前所见最早的马车实物标本；在甲骨文专题展厅，刻在龟壳、兽骨的文字以独特且神秘的方式向参观者讲述着古老的故事；在“长从何来”——殷墟花园庄东地亚长墓专题展厅，一件件文物展现了“亚长军”这位殷商时期的大将军排兵布阵、生活起居的场景。其中，一件名为“亚长牛尊”的青铜器尤为瞩目。“这是目前殷墟发现的唯一一个牛尊。”安阳市文物局局长李晓阳介绍说，“这种形状的牛被命名为圣水牛，当时大量生活在殷墟这个区域，已经灭绝了，但它的形象通过青铜器保留了下来。”

殷墟博物馆新馆展出的“亚长”牛尊。人民网记者 崔越摄

殷墟出土的甲骨文是目前已知的中国最早的成熟文字，把中国有文字记载的历史向前推进了约1000年。在殷墟博物馆的甲骨文专题展厅，参观者驻足于展柜前猜测着一笔一画的意义。“甲骨文是维系我们这个民族几千年文化不曾中断的最核心的要素。”李晓阳表示，文字的存在使我们的文化得以传承，甲骨文的伟大在于它维系的作用。

殷墟博物馆新馆展示了几代考古人不懈努力下的累累硕果。李晓阳表示，通过考古能够重建我们的古史、延伸历史轴线，让历史更加鲜活。考古成果的传播和文物的展示，可以让民众甚至国际友人更多了解中华文化，促进文化的交流。

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