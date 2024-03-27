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外交部：任何企图破坏中巴合作的行径都不会得逞

2024年03月27日17:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月27日电（记者邵艺博）就巴基斯坦开普省26日发生恐怖袭击造成中方人员伤亡一事，外交部发言人林剑27日在例行记者会上表示，目前，后续处置工作正在有序进行，任何企图破坏中巴合作的行径都不会得逞。

　　“我们强烈谴责这一恐怖主义行径，对遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。中方已就此次事件阐明了严正立场。”林剑表示，中方注意到，已经有一些国家对此次恐怖袭击予以谴责，对中方遇难人员表示哀悼和慰问，中方对此表示感谢。

　　他表示，事件发生后，外交部和中国驻巴基斯坦使馆第一时间启动应急机制，迅速开展应急处置工作，在北京和伊斯兰堡同巴方密切联系，要求巴方加快缉凶，严惩凶手，告慰逝者，采取切实有效措施确保在巴中方人员生命安全。巴方承诺将全面彻查案件，及时向中方通报调查进展，并采取进一步措施，全面加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，确保中国公民在巴安全。

　　林剑说，中方重申，恐怖主义是全人类公敌，打击恐怖主义、避免悲剧重演是国际社会的共同责任。中方坚定支持巴方反恐努力，坚决维护海外中国公民、机构和项目安全。中巴双方有决心、有能力让恐怖分子付出应有代价。

　　“中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，铁杆友谊深入两国人心，任何企图破坏中巴合作的行径都不会得逞。”林剑说，中方将继续支持巴基斯坦经济社会发展和民生改善，坚定开展中巴各领域合作，造福两国人民。

(责编：赵欣悦、刘慧)

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