吴洪英

今年是中国和多米尼克建交20周年。20年来，中多政治互信不断增强，经贸合作发展顺畅，人民友谊日益深厚，双方关系已成为南南合作典范。

中多是大小国家平等相待、相互尊重的典范。中国是有14亿多人口的大国，是世界第二大经济体；多米尼克地处东加勒比海向风群岛东北部，是人口不足10万的岛国。建交20年来，在两国元首共同引领下，中多高层交往不断，政治互信持续深化。中多关系稳步发展，不断走深走实，充分体现中国主张的国家不分大小、强弱，一律是国际社会的平等成员的理念。多米尼克总理斯凯里特说：“中国不仅是多米尼克真正的朋友，而且是全天候朋友。”

中多是互利互惠、合作共赢的典范。经过20年发展，中多务实合作取得长足进展。贸易方面，2023年，中多贸易额7355.6万美元，同比增长111.5%。多方老百姓非常欢迎价廉物美的中国日用品和消费品。农业方面，中国派出的农业专家组，为改进当地农业技术、农业人才培养和农村现代化等作出独特贡献。医疗方面，中国派出的医疗队、援建的医院、捐赠的医疗物资，不仅帮助多米尼克有效抵御新冠疫情的冲击，而且造福广大普通百姓，为两国深厚友谊写下佳话。基础设施方面，中国援建的公路和其他基建项目，明显改善当地交通运输，促进当地经济发展。文化教育方面，孔子课堂和各种职业技术培训班增进了双方相互了解和人才培养合作，越来越多的多米尼克青年学生利用奖学金来华深造。文艺体育方面，中国派出的艺术团、杂技团等推动两国人文交流；中方援建的体育场等项目见证着两国友好合作。

中多是政治互信、相互支持的典范。多米尼克始终坚定对华友好，把发展对华关系作为优先战略选项，多届政府在涉及中国核心利益和重大关切问题上坚定支持中方，一直恪守一个中国原则，率先在东加勒比地区承认中国“完全市场经济地位”，积极签署“一带一路”合作谅解备忘录，非常赞同中方提出的人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为这些倡议对于当今世界加强团结合作、共促发展繁荣至关重要。中国坚定支持多米尼克人民走符合本国国情的发展道路，支持多米尼克社会经济发展及在气变问题上的关切，支持多米尼克在国际和地区事务中发挥积极作用。近年来，中多高层交往不断，战略互信不断增强，多米尼克成为中国在东加勒比地区值得信赖的好朋友。

中多是共谋发展、面向未来的典范。中多两国都属于发展中国家，目前面临着相同的历史任务，即发展经济、改善民生，为建设现代化国家而努力。由于发展理念相似，合作基础扎实，中多两国具有携手同行、共同发展、相互成就的潜力。3月23日至29日，多米尼克总理斯凯里特对中国进行正式访问。中多双方高层就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，共同规划中多关系发展蓝图，为未来中多关系的发展指明了方向。

志合者，不以山海为远。相信此访必将进一步增进两国政治互信，深化两国经贸合作，巩固两国传统友谊，推动中多关系迎来又一个阳光明媚、万象更新的春天。

(作者是湖北大学区域与国别研究院院长)

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