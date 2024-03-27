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博鳌亚洲论坛｜专访：只有凝聚共识，才能有效应对挑战——访博鳌亚洲论坛理事长潘基文

2024年03月27日15:54 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月27日电　专访：只有凝聚共识，才能有效应对挑战——访博鳌亚洲论坛理事长潘基文

　　新华社记者冯亚松　陆睿

　　博鳌亚洲论坛理事长潘基文日前接受新华社记者书面专访时说，在相互联系日益紧密的当今世界，只有凝聚共识、合作共赢，才能有效应对各类挑战，开创人类共同的美好未来。

　　潘基文以博鳌亚洲论坛举例说，20世纪末亚洲金融风暴过后，亚洲人民渴望建立一种机制将亚洲国家凝聚在一起，建立共识，以有效应对共同挑战，并最终实现亚洲经济一体化，从而促进每个亚洲国家的经济发展。

　　潘基文表示，自2001年成立以来，博鳌亚洲论坛为凝聚亚洲共识、促进各方合作、推动经济全球化、推动构建人类命运共同体提出了许多宝贵建议，在加强亚洲国家和世界其他地区的交流与合作、促进亚洲经济一体化方面发挥了重要作用。

　　潘基文说，最近几年，受新冠疫情影响，世界经济发展缓慢，多边主义受到挑战。亚洲国家在危机面前团结一致，充分发扬合作精神。亚洲正成为世界上最具活力、最具发展潜力的地区之一，不仅将继续成为世界经济增长的火车头，而且有望成为进一步一体化的经济引擎。

　　谈到中国经济对世界经济贡献的问题时，潘基文说，在全球经济复苏迟缓、保护主义抬头的背景下，中国和广大发展中国家始终致力于解决发展问题、推动国际合作，为世界经济增长和共同发展注入动力。作为世界第二大经济体，中国正在做的和将要做的事情具有全球意义。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列重大倡议顺应时代大势，旨在推动合作共赢，在多边主义机制下实现相互尊重、共同繁荣。

　　“只有坚持真正意义上的多边主义，才能更好应对日益增多的全球性挑战，维护全球安全。”潘基文说。

　　谈到中国经济发展热词“新质生产力”，他说，中国经济正在从高速增长转向高质量发展，借助新质生产力带来的科技进步和创新驱动，中国的发展将会更加平衡包容、绿色开放。

　　潘基文认为，当今世界正面临巨变，全球正处于技术革命的关键时期。人工智能、大数据、量子计算、新材料、可再生能源等新技术正发挥着越来越重要的作用，影响和改变着世界的未来。但与此同时，也不能低估随之而来的风险和挑战。

　　他指出，世界正因为日益紧密的联系而变得越来越“小”，面对人类共同的未来，不能选择零和博弈，合作共赢才是唯一出路。只有同心协力、合作共赢，才能有效应对新技术带来的挑战，更好地利用新技术造福全人类。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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