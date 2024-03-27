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中国援桑给巴尔医疗队赴中非对口医院开展中医针灸讲座

2024年03月27日13:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡26日电 （记者邹松）3月22日上午，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队前往中非对口医院基文吉区医院开展颈椎病中医针灸疗法的专题讲座。

韦长群医生进行中医讲座。中国援桑医疗队供图

韦长群进行讲解。中国援桑医疗队供图

中医专家韦长群详细讲解中医针灸治疗颈椎病的步骤、手法、要点、以及其临床疗效。共有27位医生和实习生参会，现场学习氛围浓厚。他们认真听取讲座并对中医治疗产生了极大兴趣。讲座结束后，他们踊跃提问，韦长群作了认真解答。

韦长群医生进行中医讲座。中国援桑医疗队供图

韦长群进行讲解。中国援桑医疗队供图

阿里·科姆博说，今天的这场中医讲座对我来说受益很深，原来中国的中医疗效这么奇特。我们应该去认真学习中医，为更多的病人解除病痛。

队长蒋国庆和韦长群医生一起解答问题。中国援桑医疗队供图

队长蒋国庆和韦长群一起解答问题。中国援桑医疗队供图

基文吉区医院院长塔米姆·哈马德·赛义德表示，这次专题讲座让他们更深入地了解了中医针灸对颈椎病的操作技巧和疗效。他们将会把所学知识运用到实践中，为当地民众提供更好的医疗服务，同时也将传播中医文化，促进中非友谊的深入发展。

医疗队队员和当地医生们合影。中国援桑医疗队供图

医疗队队员和当地医生们合影。中国援桑医疗队供图

(责编：曹欣悦、刘慧)

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