“我近距离聆听了习近平主席的演讲，想到他为促进中国同世界共同发展所付出的努力，内心充满敬佩之情。”洪都拉斯记者胡安·奥尔蒂斯说，这是他去年赴华报道第三届“一带一路”国际合作高峰论坛最难忘的经历。他以整版篇幅报道了习近平主席的重要演讲，特别是中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。

中美洲国家洪都拉斯被称为“多山之国”，拥有古老的玛雅文明和多元的文化。2023年3月26日，中国与洪都拉斯建交。同年6月，两国元首在京举行历史性会晤。在元首外交引领下，双边关系实现高水平起步，经贸合作和人文交流呈现出蓬勃活力和广阔前景。

3月20日，在洪都拉斯首都特古西加尔巴，舞者表演民间舞蹈。

又是一年春好时。“共同谱写中洪关系更加美好未来”“祝愿两国人民友谊长存”——在中洪建交一周年之际，两国元首互致贺电，高度评价双边关系，对进一步深化双边合作寄予殷切期望。

中国故事“多得写不过来”

“高楼大厦林立，商业街道繁华热闹，电子支付便捷高效，农村地区也因振兴政策焕发新活力。”一提起去年在中国的所见所感，洪都拉斯《人民权力周刊》新闻部主任奥尔蒂斯就打开了话匣子。他对记者感慨，现在关于中国的选题简直“多得写不过来”。

去年6月，习近平主席同来访的洪都拉斯总统卡斯特罗会谈时，提到洪都拉斯记者团、企业家代表团成功访华。中洪建交以来，洪都拉斯媒体代表团先后三批访问中国，在上海、贵州、重庆、浙江、江苏等地走访。很多记者同奥尔蒂斯有着相同感受，实地采访改变和丰富了对华认知，他们的报道也让很多洪都拉斯读者对相隔万里的中国感到不再遥远。

奥尔蒂斯在中国采访了足足两个半月，惊叹于中国式现代化建设所取得的成果。“现实的中国与西方媒体的歪曲报道完全不同，”他说，“想了解中国，就必须到中国去，去看看那么多奇妙的地方！”

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，奥尔蒂斯以四个整版介绍了中欧班列、印度尼西亚雅万高铁、希腊比雷埃夫斯港等重要项目，向读者详细介绍共建“一带一路”合作成果。“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议和全球三大倡议，也为拉美地区带来新的发展机遇。”他说。

在26日的贺电中，习近平主席指出，建交一年来，双方秉持相互尊重、平等互利、共同发展原则，推动双边关系实现高水平起步。卡斯特罗总统表示，一年来，我们见证了中国致力于创新发展，共商全球性问题解决方案，极大助力全球减贫事业。

3月22日，演员在特古西加尔巴举行的庆祝中洪建交一周年招待会上表演节目。

洪都拉斯8号电视台台长金贝利·埃斯皮诺萨两次到访中国，对中国以人民为中心的发展理念印象深刻，“习近平主席对人民始终怀有真挚情感，看重民众的福祉”。她认为，洪中建交对洪都拉斯来说是历史性的抉择，中国将为洪都拉斯的发展带来动力和可供借鉴的经验，“世界会看到一个新的洪都拉斯”。

“从中国带回乐观与希望”

从洪都拉斯首都特古西加尔巴驶往埃尔帕拉伊索省的大路上，洋红风铃木花团锦簇。

历经近80年，桑托斯·阿尔韦托·盖坦家族将一间咖啡小工坊发展为当地最大的咖啡企业。企业实验室里，满墙的鲜艳壁画描绘着咖啡种植的辛劳和收获的喜悦。

3月23日，在盖坦咖啡坊，工作人员展示咖啡。

咖啡是埃尔帕拉伊索省主要农产品和重要出口产品之一。当地山区种植有大量咖啡，约2.5万个家庭从事咖啡种植业。该省议员约翰·米尔顿·加西亚表示，咖啡直接关乎当地经济民生。

“我们从中国引进的设备帮助工人提高了工作效率。”盖坦说，更重要的是，“中国市场巨大，极具吸引力。”“到中国去”成为全家人这一年来最爱讨论的话题。他一直关注着两国自贸协定谈判的进展。

去年6月，两国元首在京举行会谈并达成重要共识。一个月后，两国启动中洪自贸协定谈判。今年3月，自贸协定第四轮谈判在北京举行，双方就多个领域开展全面深入磋商，取得积极进展。

去年，一些洪都拉斯咖啡企业参加在上海举行的第六届中国国际进口博览会，同中国企业签订了“大单”，这让盖坦羡慕不已。目前，他的企业正加速研究生产新品，希望能赶上今年的进博会。“我们要多了解中国文化和消费者，抓住两国经贸合作的无限机遇。”盖坦对记者说。

2023年11月6日，参观者在第六届进博会国家展洪都拉斯展台咨询咖啡豆等展品信息。

“这种互惠互利的合作，体现中国一直所倡导的理念。”洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔说。去年访华回国后，他的手机壳上一直贴着进博会吉祥物“进宝”的图案，“我从中国带回了乐观与希望”。

洪经济发展部部长弗雷迪斯·塞拉托表示，两国经贸合作取得丰硕成果，希望未来洪都拉斯的甜瓜、雪茄等优质产品也能进入中国市场，同时欢迎更多中国企业来洪投资，创造更多就业岗位。

“我们的心始终相连”

洪都拉斯艺术家埃梅斯·埃斯特拉达最大的梦想就是“到中国学习中国的音乐、舞蹈和艺术”。

42岁的埃斯特拉达到访过中国。在他眼里，“中国是世界上最美丽的国家”，洪都拉斯与中国“是朋友，是兄弟”，两国文化有着许多共鸣，比如都倡导人与自然的和谐共生。他现在最期待的就是，今年9月随自己所在的艺术团应邀访华，参加上海旅游节。他和同事们要为中国观众带去精彩的拉丁音乐和舞蹈表演。

2023年6月，在同卡斯特罗总统会谈中，习近平主席指出，双方要促进人文交流，夯实中洪友好民意基础。

2023年6月8日，在洪都拉斯科潘玛雅遗址国际考古队仓库内拍摄的陶器文物。

洪都拉斯启动首个中文与中国画课程，洪都拉斯年轻学子在中国开启留学生活，科潘玛雅遗址中洪联合考古合作迎来新机遇……中洪双方积极落实两国元首重要共识，架设起一座座人文交流之桥，促进两国民心相通。

51岁的埃克托尔·平托住在洪都拉斯西北部的圣佩德罗苏拉市，因为曾供职当地中资企业的工作经历，萌生了对中华文化的浓厚兴趣。他说：“我对中国武术的热爱，已赶上了我对足球的热爱。”2021年，在家人支持下，平托开始在一家培训机构学习中文。当时，培训班仅设一个语言水平级别，学员只有10人。

1月29日，人们在特古西加尔巴参加中文与中国画课程的开班仪式。

在平托看来，洪中建交激发了两国人民了解对方文化的热情，进一步带动洪都拉斯的“中文热”。在他学习的培训机构，新学员数量大幅增长。为了满足更多样的学习需求，语言水平级别已增加到8级。平托也在学习中结识了更多中国朋友，彼此经常通过社交软件交流，“尽管远隔万里，但我们的心始终相连”。他期待早日带妻子和女儿亲眼看看“令人惊叹的中国”。

志合者，不以山海为远。两国将以建交一周年为契机，巩固相互支持，拓展全方位合作，共同谱写中洪关系更加美好未来。

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