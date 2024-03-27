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博鳌亚洲论坛｜专访：中国经济增长对提振世界经济至关重要——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

2024年03月27日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社金边3月27日电　专访：中国经济增长对提振世界经济至关重要——访柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平

　　新华社记者吴长伟　廖泓清

　　柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平近日在接受新华社记者专访时表示，作为全球制造业中心和全球价值链的重要参与者，中国经济增长对世界经济至关重要。

　　博鳌亚洲论坛2024年年会正在海南博鳌举行。金平表示，亚洲地区当前面临全球经济增长放缓、地缘政治紧张局势加剧、气候变化、贫困等挑战，需要促进自由贸易和投资，加强区域合作，支持可持续发展。

　　他认为，中国和亚洲国家在相互尊重、互利共赢的基础上展开合作，有助于维护对多边主义和全球化的信心，建设开放多元的世界经济，走出包容性增长和可持续发展新路。

　　金平表示，中国始终与世界各国分享和平发展成果，通过推动共建“一带一路”，深化《区域全面经济伙伴关系协定》框架下的合作，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等多项倡议，与世界各国分享经济发展成果。中国经济稳定增长也有利于世界其他国家。

　　金平对中国经济发展热词“新质生产力”非常感兴趣。他说，“新质生产力”与快速发展的数字时代相契合。新技术、新产业、新商业模式不仅将为中国经济带来新机遇，也将对亚洲地区的经济格局产生更广泛影响。他表示，中国创新能力稳步提升，在新能源、高铁、现代信息、新材料、人工智能等领域取得长足进步，带动相关产业和产品增长。

　　金平说，随着中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，今年中国经济增长5%左右的预期目标一定能够实现。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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