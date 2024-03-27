人民网里约热内卢3月26日电 （记者陈一鸣、宋亦然）近日，国家电网巴西控股公司（下文简称“国网巴控公司”）所属席尔瓦尼亚输电特许权公司（下文简称“STE公司”）完成了首笔跨境人民币融资。本次交易使用人民币跨境支付清算路径，通过中巴联动降低财务成本、减少汇兑风险，助力中国企业开辟拉美市场融资新渠道。

据悉，此次交易首次采用“人民币—雷亚尔交叉货币互换交易结构”这种境外人民币融资组合，由STE公司直接向国家开发银行北京分行举借近4亿元人民币，并成功发放国网巴控公司在巴西市场首笔2.2亿元人民币的跨境人民币贷款。通过近10家国际知名金融机构多轮竞价，以大幅低于巴西银行间同业拆借雷亚尔利率的优势价格与交通银行巴西分行完成了人民币—雷亚尔交叉货币互换交易，较在巴西市场本地直接融资产品价格低约200个基点，预计每年节省财务费用超700万元人民币（等值）。

此次人民币交易是在巴中资企业稳慎扎实推进人民币国际化、探索助力国内国际双循环相互促进的新发展格局、创新和优化中巴跨境人民币融资途径和流程、提高人民币资金境外运用方面的一次努力尝试，在节省企业财务成本的同时，进一步提升了巴西企业对人民币的认知和接受程度，为丰富中巴企业融资渠道提供了范例。

(责编：曹欣悦、常红)