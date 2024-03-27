新华社北京3月27日电 国际移民组织26日发布报告，显示过去10年超过6万人在通过非正规渠道移民途中死亡或失踪，其中多数死于地中海等海域。这一数字可能只是冰山一角。

根据报告，2014年至2023年，至少63285人在移民途中死亡或失踪后被推定死亡。其中近60%死者为溺水死亡；取道地中海前往欧洲而中途遇难的人数最多，超过2.8万；还有数以千计的人死于其他路线，例如在大西洋海域，在墨西哥与美国边境地区。

2023年7月26日，在突尼斯与利比亚边境的艾季迪尔角，众多移民滞留在地中海海岸边。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

过去10年中，经非正规渠道移民死亡者最多的年份是2023年，达8541人，其部分原因为死于地中海的人数激增。

报告说，上述移民死亡人数“可能只是全球实际遇难人数的冰山一角”，因为真实数字难以获取与核实。例如，一些载有移民的船在海上完全“消失”，成为“看不见的海难”。另外，据信许多人死在撒哈拉沙漠中，却没有被发现。

2023年7月26日，在突尼斯与利比亚边境的艾季迪尔角，众多移民滞留在地中海海岸边。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

据统计，在查明身份的遇难移民中，三分之一来自战乱国家或地区，其中包括叙利亚、阿富汗。由于缺乏信息等因素，三分之二死亡移民的身份未被确认。

报告说，自2024年年初以来，移民死亡人数同样令人震惊。就地中海线路而言，虽然登陆移民人数相比2023年同期有所减少，但“死亡人数几乎相当”。（惠晓霜）

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