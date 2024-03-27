新华社达卡3月27日电（记者孙楠）“中孟两国发展经验和治国理政”交流研讨会日前在孟加拉国首都达卡举行，与会中外人士围绕可持续发展、社会治理、文明交流互鉴等内容展开广泛探讨，呼吁增进交流合作，实现共同发展。

本场交流研讨会为达卡大学中国研究中心成立后举办的首场研讨会。达卡大学中国研究中心由上海国际问题研究院牵头，当代中国与世界研究院、同济大学、华东师范大学、云南大学、达卡大学、沙贾拉尔科技大学、诺阿卡利科技大学等中孟研究机构和高校合作建设，于本月24日正式揭牌成立。

上海国际问题研究院院长陈东晓说，对于广大发展中国家来说，经济与社会发展永远是第一要务。中国先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，而共建“一带一路”倡议则是落实三大倡议的具体实践和先行探索。中孟两国在共建“一带一路”方面取得了丰硕成果，这是两国发展和国家治理经验交流的具体体现。

“当今世界种种挑战之下，合作变得迫在眉睫。在此背景下，中孟两国设立中国研究中心，强调发展、合作和文化交流，是十分重要和值得被鼓励的。”联合国开发计划署驻孟代表斯特凡说。

孟加拉国沙贾拉尔科技大学校长艾哈迈德表示，孟加拉国不仅是中国重要合作伙伴，也是南亚地区首个加入“一带一路”倡议的国家，两国合作成果丰硕。同时中国的发展速度和质量大家也有目共睹，希望双方能够进行更多沟通交流。

中国驻孟加拉国大使姚文分享了中孟两国在发展和治国理政方面的共同经验和独特路径，以及对中孟智库学者交流合作的展望和期待。希望未来达卡大学中国研究中心能够加强对中国式现代化道路的研究，为加强中孟发展战略对接提出务实建议，为新形势下的中孟关系大发展提供强大智力支持。

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