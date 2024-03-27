新华社联合国3月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在安理会巴以问题公开会上发言，质疑美国在加沙停火问题上的诚意。

他说，安理会25日通过第2728号决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火，包括中国在内的14个安理会成员在当天的投票中投了赞成票，美国投了弃权票。美国在多次阻挠安理会采取实质行动后，终于做出了不再独家否决的决定，这本是值得肯定的一步，但其积极意义却被表决后美方一系列言行所抵消。这令人不得不怀疑美国的政治意愿与诚意。

耿爽强调，安理会决议，包括第2728号决议都是具有约束力的，这一点毋庸置疑、不容挑战。每个国家在加入联合国时都承诺执行安理会的决定，这是宪章义务，美国作为安理会常任理事国更应该带头遵守。中方敦促以色列切实遵守安理会决议要求，停止对加沙地带的军事进攻，停止对加沙民众的集体惩罚。中方敦促美国切实发挥建设性作用，对以色列施加积极影响，采取一切有效手段支持决议落实。

他说，巴以问题久拖不决的症结在于“两国方案”没有得到落实，巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权长期遭到漠视。本轮加沙冲突再次提醒我们，不能再继续忽视巴勒斯坦长期被占领的事实，不能再继续回避巴勒斯坦独立建国的夙愿。中方呼吁加大国际和地区外交努力，重塑可信的多边进程，重振“两国方案”政治前景。中方倡议召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线图。中方支持巴勒斯坦尽快成为联合国正式会员国，期待安理会近期把这个问题提上日程。

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