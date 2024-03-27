人民网北京3月27日电（记者 陈建军）3月26日下午，由中国社会科学院日本研究所、中国社会科学出版社共同主办的《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》新书发布会暨学术研讨会在京举行。中国社会科学院科研局副局长宋泓、中国社会科学出版社社长赵剑英、中国社会科学院日本研究所所长杨伯江出席发布会并致辞。

3月26日，《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》新书发布会暨学术研讨会在京举行。人民网记者 陈建军摄

宋泓在致辞中表示，中国社会科学院在2015年4月成立中国社会科学院“一带一路”研究中心，推出了一大批重要研究成果，为高质量共建“一带一路”贡献社科智慧。日本作为我国重要邻邦、亚洲传统发达国家以及“一带一路”重要影响变量，显示出不可忽略的战略重要性。日本研究所课题组继2016年出版了《“一带一路”推进过程中的日本因素》一书后，持续跟踪研究，充分发挥学术优势、组织优势和人才优势，时隔七年又推出《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》这一系统性研究成果，可喜可贺。

赵剑英在致辞中指出，近年来，国际形势动荡加剧，中日关系也面临着一系列风险的挑战。日本研究所课题组持续跟踪和分析研究日本涉“一带一路”新动向、新布局，写作出版《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》一书，不仅对日本在“一带一路”推进过程中扮演的角色进行了客观、系统、全面解读，还对中日关系的特征展开深度剖析。其研究内容具有高度前沿性、系统性与专业性，为推动我国共建“一带一路”高质量发展提供了政策参考，具有重要的学术价值与现实意义。

杨伯江在致辞中指出，日本是世界主要经济体、中国的重要邻国及主要合作伙伴，其对中国“一带一路”的态度和政策一向备受关注。在“一带一路”推进过程中，日本的角色不是单向的，而是多面的；不是单一的，而是多维的；不是简单的支持或反对态度，而是采取既合作又竞争、寓竞争于合作的多重复合应对模式，这就需要我们从综合战略的高度进行系统性分析。《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》是一部多学科全景式的系统研究成果，内容不仅包括贸易投资、产业科技，也涉及到战略安全。当前，世界百年未有之大变局正向纵深跃进，国际关系的参与变量日渐增多。中日关系在因循其固有自转轨道的同时，不可避免地受到国际大局、时代潮流这些公转因素的左右，复杂性无以复加，这就要求未来我们的研究更深入、更系统、更精准。

中国社会科学院日本研究所课题组创作的《“一带一路”推进过程中日本的角色分析》。主办方供图

在学术研讨会的作者发言环节，中国社会科学院日本研究所研究员刘瑞从研究背景、研究内容、研究特色三个方面对书籍写作情况进行了介绍。日本研究所综合战略研究室主任、副研究员卢昊，日本研究所综合战略研究室副主任、研究员孟晓旭，日本研究所外交研究室副主任、副研究员常思纯，日本研究所政治研究室副主任、研究员张晓磊，副研究员朱清秀，日本研究所经济研究室副主任、副研究员李清如，副研究员邓美薇，助理研究员周旭海围绕各自承担的写作部分，以及日本涉“一带一路”的最新动向和政策等发言。

在学术研讨会的专家研讨论环节，辽宁大学日本研究所教授崔岩，吉林大学日本研究所所长、教授庞德良，南开大学日本研究院副院长、教授张玉来，中国国际问题研究院研究员姜跃春，复旦大学日本研究中心副主任、教授贺平、天津社会科学院东北亚区域合作研究中心研究员葛建华以线上与线下相结合的方式做了精彩评论和发言。

(责编：曹欣悦、刘慧)