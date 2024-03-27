人民网内罗毕3月26日电（记者黄炜鑫）中国援助桑给巴尔血吸虫病防治项目组日前联合中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛热带病防治中心开展“消除血吸虫病，一个都不落下”主题健康宣教诊治活动。

活动现场。主办方供图

来自奔巴岛查克查克区的150多名社区居民、卫生志愿者参加活动。医疗队专家在现场为患者提供诊疗服务并发放紧缺药品，援桑血防项目组则为患者讲解血吸虫等热带病预防知识。

活动现场。主办方供图

奔巴岛卫生署署长阿里表示，援桑血防项目组和援桑医疗队联合举办此次活动，打造医疗和防控一体，对该地区疾病长效防控与居民医疗保健非常重要。他感谢中国政府一直以来对桑给巴尔卫生事业的大力支持。

活动现场。主办方供图

来自乌瓦达里社区的萨利姆曾经是名血吸虫病患者，现在已加入社区的卫生志愿者行列。他十分感谢中国医疗专家的帮助，让他对生活恢复了信心，同时表示将会在社区内传播血吸虫病防治医学知识，让更多的人知道危害，远离血吸虫病。

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