人民网伦敦3月25日电（郭锦标）当地时间3月24日，河南郑州新郑甲辰年黄帝故里拜祖大典英国同拜活动（甲辰年英国华侨华人恭拜轩辕黄帝大典），在伦敦唐人街隆重举行。英国侨团、商会及各界代表约300人齐聚一堂，虔诚恭拜中华人文始祖轩辕黄帝。大典持续秉持“同根同祖同源，和平和睦和谐”的主题，设置“龙狮盛世、敬献花篮、净手上香、恭拜始祖”等仪程。

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