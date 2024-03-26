人民网安阳3月25日电 （记者崔越）2月26日，位于河南安阳的殷墟博物馆新馆开放，青铜器、陶器、甲骨、玉器等近4000 件套文物集中公开展示，其中3/4以上文物首次亮相。人民网多语种全媒体制作团队走进安阳殷墟博物馆，感受3000多年前的古老文明。

殷墟是我国第一个有文献可考并为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址，也是我国考古发掘次数最多、持续时间最长的古代都城遗址。