新华社法国圣艾尼昂3月22日电（记者乔本孝）以首只在法国诞生的大熊猫“圆梦”为原型的大型铜雕22日在法国博瓦勒野生动物园揭幕。这家法国知名动物园又多了一处“打卡”景点。

铜雕展示“圆梦”坐在母亲怀中，憨态可掬。据动物园方面介绍，铜雕高2.5米，名为《“圆梦”：圆一个梦想》，这既说明了作品由来，又阐释了大熊猫“圆梦”名字的意涵。

大熊猫“圆梦”2017年8月在博瓦勒野生动物园出生，它的父母是2012年旅法至今的“圆仔”与“欢欢”。法国总统夫人布丽吉特是“圆梦”的“教母”。“圆梦”已于2023年7月回到成都大熊猫繁育研究基地。

博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛尔接受新华社记者采访时说，今年是法中建交60周年，“大熊猫是连接两国的重要纽带，是和平与友谊的象征”。

出席雕塑揭幕仪式的中国驻法国大使馆临时代办陈栋致辞表示，大熊猫是中法友谊的使者。60年来，中法关系一直走在中西方关系前列，塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。当前，世界面临前所未有挑战，中法更需携起手来，秉持建交初心，继承优良传统，积极面向未来，为世界和平与稳定贡献中法智慧、中法力量。

博瓦勒野生动物园位于法国中部的圣艾尼昂市。“圆梦”去年回国后，目前共有4只大熊猫旅居法国，家长“圆仔”“欢欢”，还有它们的双胞胎女儿“欢黎黎”“圆嘟嘟”。（参与记者：孙鑫晶、高静）

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