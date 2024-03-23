新华社里约热内卢3月22日电（记者赵焱）作为2024“今日中国”艺术周的一个重要版块，中国电影节22日晚在巴西里约热内卢开幕，当日为巴西观众展映了电影《流浪地球2》。

当日虽然遭遇暴雨天气，观众们仍络绎而来。始终关注中国文化的伊西丝·佩雷斯说：“巴西影院偶尔会放映一些中国经典文艺片，但很少见到比较新的影片。很高兴能一睹来自中国的科幻影片。”

本次电影节由中国电影家协会、中国电影集团公司、巴西山河文化促进中心共同承办。除《流浪地球2》外，还将展映影片《峰爆》《非诚勿扰3》《最好的我们》《我和我的父辈》等。

中国电影集团公司董事长、中国影协副主席傅若清在开幕酒会上介绍说，中影集团对本次电影节的影片精挑细选，带来的都是在中国电影市场票房好、口碑好、影响力大的影片。影片类型多样，有灾难、有科幻、有人文、有青春爱情，老少咸宜，“我们希望给巴西观众带来更加丰富多彩的中国电影，同时展现中国文化的独特气质，传递中国人所珍视的家国情怀等价值取向”。

傅若清表示，希望今后中国同拉美国家在电影人交流互动以及合作制片等方面进行更深入的沟通，探索出更多电影合作的新路径。

“今日中国”艺术周是中国文联2004年起在海外举办的展示中国当代文化艺术发展成就的品牌活动，旨在增进外国受众对中国文化艺术的认知。今年的艺术周在巴西和哥伦比亚举办。除中国电影节外，在巴西的活动还包括“金钟之星”中国民族器乐音乐会和中国青海生态文明摄影展。

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