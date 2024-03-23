新华社斯德哥尔摩3月23日电（记者和苗）中瑞视觉艺术节暨“版·话”中瑞版画艺术展开幕式22日在瑞典首都斯德哥尔摩中国文化中心举办。

中国驻瑞典大使崔爱民在开幕式上致辞时说，版画是世界通行的艺术表现形式，因其便捷的传播方式，在文化交流史中发挥了重要作用。希望以此次交流展为契机，加强中国与瑞典艺术界的交流与合作。

瑞典策展人尼伦说，此次展览是瑞中文化合作的一部分。2014年，他曾访问中国深圳观澜版画基地，来自90多个国家和地区的艺术家在那里创作。当时，用于版画艺术展览、研讨会和版画研究的中国版画博物馆也刚落成。他希望瑞典也能尽快在艺术院校重建版画工作室。

瑞典版画协会主席拉尔松说，这是一场精彩纷呈的展览，集合了瑞典和中国版画艺术家创作的多种版画作品。据她介绍，瑞典版画协会于1910年成立，此次带来展品的瑞典艺术家大多是该协会成员，他们选择了工艺精湛、代表自己艺术创作表达深度的作品参展。

据悉，此次展览展出100余幅版画作品，其中中国版画作品来自湖南美术出版社馆藏，涵盖了从1937年到2020年的经典版画。此次展览将持续至4月20日。

瑞典参展艺术家和瑞典美术类院校、美术馆代表等百余人出席开幕式。

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