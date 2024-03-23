人民网雅加达3月22日电 （记者李培松）3月22日，印度尼西亚中资企业印度尼西亚Go-Day食品有限公司联合印尼三一一大学孔子学院设立“‘圆梦中国’Go-Day留学助学基金”，签约仪式在梭罗市三一一大学举行。该基金项目计划每年资助不少于2名品学兼优且家庭贫困的印尼学生实现留学中国的梦想。

双方代表签约合影。三一一大学孔子学院供图

印度尼西亚有许多青年学子热衷学习汉语、向往到中国留学。以三一一大学为例，不少学生在获悉该校设立孔子学院并有中国老师执教后，从其他专业，甚至其他高校转学至三一一大学中文系学习。这些学生学习动机强烈，学习态度积极，学习时间和专注度也高于其他学生。他们不仅获得了远高于班级平均成绩的中文水平，还大大带动了整个集体的学风。究其根源在于他们都怀揣一个相同的梦想——留学中国。但其中不少人因为经济贫困，难以到中国留学。

此前，三一一大学孔子学院的国内合作高校西华大学通过设立留学奖学金，为两校联合培养的印尼学生提供了学业资助和生活补助。“‘圆梦中国’Go-Day留学助学基金”的设立，是在西华大学留学奖学金普遍资助的基础上，对特别优秀的学生进行精准资助。该协议提出了明确的选拔标准：知华友华、品学兼优、家境贫困。学生除了提供学业成绩证明、家庭收入证明之外，还需要提供任课教师，尤其是中国教师的全过程课堂评价。印度尼西亚Go-Day食品有限公司负责人高祥表示，希望该基金不仅能选拔出符合资助初衷的人选，更能够通过帮助优秀学生“圆梦中国”，倡导积极向上的学风和为梦想不懈努力的价值观，鼓励更多优秀的印尼年轻人走进中国、了解中国，积极投身中印尼友好交流事业。

三一一大学孔子学院一直重视服务当地中资企业，为企业发展不断提供人力和智力支持。印度尼西亚Go-Day食品有限公司是印尼新兴食品企业，公司集团长期投身中印尼两地公益慈善事业，积极反哺印尼本地经济社会发展。该留学助学基金是双方在企业人才招聘、员工中文培训等合作之外的又一新突破。签约仪式之后，“‘圆梦中国’Go-Day留学助学基金”的第一笔资金已经到位。

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