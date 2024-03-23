人民网堪培拉3月22日电 （记者陈效卫）当地时间22日，中国援助所罗门群岛国家宽带网络项目举行项目首个电信塔接通仪式。所总理索加瓦雷、副总理梅兰加、中国驻所大使蔡蔚鸣、中国港湾公司、华为公司及所电信公司代表出席。

蔡蔚鸣在致辞中表示，所罗门群岛国家宽带网络项目建成后将极大促进所电信事业和社会经济发展。中国将继续向所罗门提供力所能及的帮助，促进互利共赢合作，增进两国人民友谊。

索加瓦雷衷心感谢中国援建所国家宽带网络项目，表示该项目是所中两国合作的又一重要里程碑，项目建成后将提高所全国通讯信号覆盖率，使所人民、政府、企业都能获得更广泛的优质电信服务，助所实现可持续发展目标。

该项目由中国港湾公司与华为公司合作建设。开通仪式上，参加仪式的嘉宾们与首个电信塔接通的瓜达尔卡纳尔省萨利社区酋长和村民进行了视频连线。萨利社区酋长表示，新的电信塔接通后，通信效果十分流畅，村里对外联络方便多了，村里的学生现在能够获得更好的网络教育资源，村民们欢欣鼓舞，衷心感谢中国的帮助，相信所中友谊将不断深化。

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