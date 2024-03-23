人民网阿布贾3月22日电 （记者姜宣）21日，中国驻拉各斯总领馆联合尼日利亚国际问题研究所、尼《非中经济杂志》、浙江师范大学非洲研究院成功举办首届拉各斯论坛，主题为“尼日利亚经济发展的中国贡献——深化中尼发展合作：构建人类命运共同体共创更加美好世界”。总领事严宇清出席并发表主旨讲话，浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武在线发表讲话，尼日利亚国际问题研究所所长奥萨盖伊、研究部执行主任乌比，尼《非中经济杂志》主编埃梅坞，以及中尼企业代表等出席论坛并发言，拉各斯州政府官员、驻拉各斯外交领团及中尼商界、智库、媒体代表等应邀参会。

首届拉各斯论坛会议现场。驻拉各斯总领馆供图

严宇清表示，首届拉各斯论坛是落实加强智库多边合作平台建设的务实举措，相信本届论坛会成为中尼深度交流的重要平台。希望论坛成为不断深化中尼关系新的力量之源，各方携手为构建更为紧密的中尼命运共同体作出贡献。

刘鸿武赞赏尼学界多年来不断深化中国研究的努力，分享自身从事对非对尼研究多年的感受，希望未来中尼双边经贸合作实现新的发展，并预祝首届拉各斯论坛圆满成功。

奥萨盖伊高度评价尼中友好合作关系并表示，中国对尼日利亚等非洲国家始终充分尊重和平等相待，中尼人口规模庞大，合作成果丰硕，交流前景广阔。尼国际问题研究所今后将继续坚持促进尼中学术交流与合作，为进一步推动中尼友好贡献力量。

驻拉各斯总领馆总领事严宇清发表主旨演讲。驻拉各斯总领馆供图

代表们分别就中尼关系、外交政策、“一带一路”倡议、中尼在数字经济、蓝色经济领域合作等议题展开热烈讨论。参会的中资企业代表还分享了企业在尼基建、自贸区、高新科技、绿色发展等领域所做工作，以及促进尼经济社会发展、中尼民心相通作出的努力。

活动期间还举行了埃梅坞撰写的《尼日利亚经济发展的中国贡献》新书发布会。

(责编：王禹蘅、吴成良)