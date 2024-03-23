人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届拉各斯论坛成功举办

2024年03月23日15:33 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网阿布贾3月22日电 （记者姜宣）21日，中国驻拉各斯总领馆联合尼日利亚国际问题研究所、尼《非中经济杂志》、浙江师范大学非洲研究院成功举办首届拉各斯论坛，主题为“尼日利亚经济发展的中国贡献——深化中尼发展合作：构建人类命运共同体共创更加美好世界”。总领事严宇清出席并发表主旨讲话，浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武在线发表讲话，尼日利亚国际问题研究所所长奥萨盖伊、研究部执行主任乌比，尼《非中经济杂志》主编埃梅坞，以及中尼企业代表等出席论坛并发言，拉各斯州政府官员、驻拉各斯外交领团及中尼商界、智库、媒体代表等应邀参会。

首届拉各斯论坛会议现场。驻拉各斯总领馆供图

首届拉各斯论坛会议现场。驻拉各斯总领馆供图

严宇清表示，首届拉各斯论坛是落实加强智库多边合作平台建设的务实举措，相信本届论坛会成为中尼深度交流的重要平台。希望论坛成为不断深化中尼关系新的力量之源，各方携手为构建更为紧密的中尼命运共同体作出贡献。

刘鸿武赞赏尼学界多年来不断深化中国研究的努力，分享自身从事对非对尼研究多年的感受，希望未来中尼双边经贸合作实现新的发展，并预祝首届拉各斯论坛圆满成功。

奥萨盖伊高度评价尼中友好合作关系并表示，中国对尼日利亚等非洲国家始终充分尊重和平等相待，中尼人口规模庞大，合作成果丰硕，交流前景广阔。尼国际问题研究所今后将继续坚持促进尼中学术交流与合作，为进一步推动中尼友好贡献力量。

驻拉各斯总领馆总领事严宇清发表主旨演讲。驻拉各斯总领馆供图

驻拉各斯总领馆总领事严宇清发表主旨演讲。驻拉各斯总领馆供图

代表们分别就中尼关系、外交政策、“一带一路”倡议、中尼在数字经济、蓝色经济领域合作等议题展开热烈讨论。参会的中资企业代表还分享了企业在尼基建、自贸区、高新科技、绿色发展等领域所做工作，以及促进尼经济社会发展、中尼民心相通作出的努力。

活动期间还举行了埃梅坞撰写的《尼日利亚经济发展的中国贡献》新书发布会。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部