人民网柏林3月22日电 （记者张慧中）当地时间3月22日，以“成都，不仅有熊猫”为主题的成都文化旅游（柏林）推介座谈会举行。中共成都市委宣传部副部长、成都市文化广电旅游局党组书记邱伟、德中友好协会联合会主席卜布（Dr. Peter Kreuzberger），以及来自中德两国文化和旅游业界的30余位嘉宾齐聚一堂，共同探讨中德旅游合作的新前景，为两国文旅合作发展注入新动力。

在成都文化旅游（柏林）推介座谈会上，中共成都市委宣传部副部长、成都市文化广电旅游局党组书记邱伟致辞。人民网记者 张慧中摄

邱伟在致辞中感谢各界人士长期以来对成都文旅产业发展的支持。他表示，成都是一座绿色生态之城，这里是大熊猫的故乡、全球生物多样性魅力城市；成都是一座历史文化名城，2300年城名未改、城址未迁的建城史，积淀了特质鲜明、底蕴厚重的天府文化；成都还是一座现代幸福之城，15年蝉联“中国最具幸福感城市”榜首，被誉为“一座来了就不想离开的城市”。他对各位嘉宾发出邀请，热情欢迎大家去成都旅游。

卜布在致辞中表示，他曾到访成都，对这座城市留下了深刻印象。他表示，四川有很多值得人们观赏的地方，希望大家去四川旅行时，能够收获不同的风景。

在成都文化旅游（柏林）推介座谈会上，德中友好协会联合会主席卜布致辞。人民网记者 张慧中摄

在推介会现场，包括蜀锦、蜀绣、竹编等丰富多彩的中国非物质文化遗产及成都特色文创产品吸引了众多德国嘉宾的目光。现场还播放了成都入境游旅游形象宣传片，让嘉宾们对成都的迷人风光和独特气质有了直观感受。

在最后的分享交流环节，两国文化旅游业同行就共同关心的话题展开热烈讨论。参会嘉宾杰西卡·库恩表示，她下个月即将到访成都，实地感受推介会上所介绍的城市景象，希望能体验到不一样的成都文化。

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