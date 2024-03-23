人民网北京3月22日电 （记者屈佩）3月22日，由共青团中央国际联络部、中央企业团工委和全国铁道团委共同主办，国家能源集团承办的“筑梦丝路”青年发展计划总结推进会在京举行。共青团中央书记处常务书记、全国青联主席徐晓，国家能源集团党组副书记王敏，中央企业团工委书记、中央企业青联主席姚焕，发改委区域开放司副司长张明和外交部国际经济司参赞王琪出席活动并讲话，16家中央企业代表、在京媒体等出席活动。

“筑梦丝路”青年发展计划由共青团中央、国务院国资委、国铁集团合作主办。项目聚焦就业创业、文化交流、国际传播和志愿服务四大主题，由海外央企会同共建“一带一路”国家友好组织机构在海外共同实施。央企青年员工与外国青年共建志愿服务队伍，开展文化交流、科技创新、技能提升、创业培训等项目，促进了中外青年交流互鉴、团结合作、共同发展。自2022年3月项目启动以来，累计开展了30个青年发展国际合作项目，覆盖老挝、越南、乌干达、肯尼亚、匈牙利、葡萄牙等19个国家近9万名青年。2023年，“筑梦丝路”青年发展计划被纳入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

徐晓表示，我们要深入贯彻落实习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上的重要讲话精神，聚焦发展、赋能青年、促进团结，务实推动“筑梦丝路”青年发展计划高质量发展。要提高政治站位，在服务党和国家对外工作大局中勇担当；要找准功能定位，在助力构建人类命运共同体中建新功；要着力提质增效，在拓展青年外事工作格局中闯新路。

王敏表示，国家能源集团将传承发扬丝路精神，当好“一带一路”建设者，当好绿色能源供应者，当好青年发展助推者，全力推进项目发展、积极参与国际合作，奋力将美好的“大写意”绘成“工笔画”，将“施工图”建成“实景图”，为推动高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

姚焕表示，各有关央企要持续加强与共建国家互利合作，为更好促进中外青年交流互鉴、共同发展，提升央企的功能价值和品牌价值，服务支撑央企国际化经营高质量发展贡献青春力量。要坚守合作初心，大力弘扬丝路精神，打造造福当地的“发展带”、惠及人民的“幸福路”。要注重对外传播，持续扩大品牌影响，讲好中国故事和青年发展故事，大力提升在全球发展和青年发展事业中的影响力、引领力。

会上，来自中国石油、中国石化、中国海油、国家电网、中国三峡、中国电信、中国中铁、中国铁建、中交集团、中国电建、中国能建的团委代表分享了项目实施成果和经验。会议还为2024年新加入的4家央企北方工业集团、中国华电、国家能源集团、中国建筑颁发了实施单位铭牌。

据悉，2024年，16家央企将会同海外友好组织机构在32个共建“一带一路”国家开展49个青年发展国际合作项目。

(责编：王禹蘅、吴成良)