人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第七届中国国际进口博览会推介会在巴西里约热内卢举行

2024年03月23日15:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢3月22日电 （记者宋亦然）当地时间3月22日下午，第七届中国国际进口博览会推介会在巴西里约热内卢顺利举办。此次活动由中国国际进口博览局、中国驻里约热内卢总领馆和国家会展中心（上海）有限责任公司共同主办。

中国国际进口博览局副局长吴政平、中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜、巴西外贸商会联合会会长阿代尔·罗伯托、里约合作社主席维尼修斯·梅斯基塔以及当地州政府、商业协会和企业的代表出席活动。

中国国际进口博览局副局长吴政平发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国国际进口博览局副局长吴政平发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

吴政平表示，目前，第七届进博会筹备正加快推进，已签约展览面积超过24万平方米。希望巴西企业能够借助进博会这一契机和平台，加快进入中国市场，收获更多成果，一同书写开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

徐元胜表示，2024年是两国关系的重要历史时刻，希望巴西企业用好进博会这一重要平台，积极开拓中国市场，加强中巴两国务实合作，为两国人民带来更多福祉。

活动现场。人民网记者 宋亦然摄

活动现场。人民网记者 宋亦然摄

活动嘉宾纷纷表示，进博会是促进中巴经贸往来的重要窗口，相关行业机构和商业协会组织企业参与进博会，能够更好助力巴西企业把握中国市场机遇。巴方期待与中国企业达成更多商业合作，推动巴中经贸高质量发展，传递开放合作正能量。

巴西外贸商会联合会会长阿代尔·罗伯托（左）与中国国际进口博览局副局长吴政平（中）现场签订协议。人民网记者 宋亦然摄

巴西外贸商会联合会会长阿代尔·罗伯托（左）与中国国际进口博览局副局长吴政平（中）现场签订协议。人民网记者 宋亦然摄

活动现场，里约商会、巴西外贸商会联合会、中国（巴西）投资促进中心和国际集装箱码头服务公司里约码头确认参加第七届进博会并签订合作备忘录。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部