人民网里约热内卢3月22日电 （记者宋亦然）当地时间3月22日下午，第七届中国国际进口博览会推介会在巴西里约热内卢顺利举办。此次活动由中国国际进口博览局、中国驻里约热内卢总领馆和国家会展中心（上海）有限责任公司共同主办。

中国国际进口博览局副局长吴政平、中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜、巴西外贸商会联合会会长阿代尔·罗伯托、里约合作社主席维尼修斯·梅斯基塔以及当地州政府、商业协会和企业的代表出席活动。

中国国际进口博览局副局长吴政平发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

吴政平表示，目前，第七届进博会筹备正加快推进，已签约展览面积超过24万平方米。希望巴西企业能够借助进博会这一契机和平台，加快进入中国市场，收获更多成果，一同书写开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

徐元胜表示，2024年是两国关系的重要历史时刻，希望巴西企业用好进博会这一重要平台，积极开拓中国市场，加强中巴两国务实合作，为两国人民带来更多福祉。

活动现场。人民网记者 宋亦然摄

活动嘉宾纷纷表示，进博会是促进中巴经贸往来的重要窗口，相关行业机构和商业协会组织企业参与进博会，能够更好助力巴西企业把握中国市场机遇。巴方期待与中国企业达成更多商业合作，推动巴中经贸高质量发展，传递开放合作正能量。

巴西外贸商会联合会会长阿代尔·罗伯托（左）与中国国际进口博览局副局长吴政平（中）现场签订协议。人民网记者 宋亦然摄

活动现场，里约商会、巴西外贸商会联合会、中国（巴西）投资促进中心和国际集装箱码头服务公司里约码头确认参加第七届进博会并签订合作备忘录。

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